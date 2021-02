A la Une . Covid : Ericka Bareigts demande à Jean Castex des renforts sur Mayotte et La Réunion

Ericka Bareigts écrit au Premier ministre Jean Castex. La maire de Saint-Denis demande des moyens supplémentaires pour Mayotte et La Réunion dans le cadre de la stratégie de lutte commune contre la Covid-19 et ses variants.

Par Ludovic Grondin - Publié le Dimanche 7 Février 2021 à 13:29 | Lu 1850 fois

"Une stratégie locale spécifique de lutte contre la Covid-19 menée par le Préfet de la Réunion en étroite collaboration avec les acteurs locaux a limité la circulation du virus sur notre territoire.



L’implication constante de l’ensemble des partenaires nous a permis de garder des taux d’incidence relativement bas dans la plupart des communes et de préserver nos personnels soignants et nos hôpitaux.



Le faible niveau de saturation de nos hôpitaux par les patients Covid+ a ainsi garanti des taux d’accès aux soins proches de ceux que nous connaissions avant la crise, et ce de manière quasi-ininterrompue durant la pandémie tant pour les malades Covid+ que pour les autres pathologies.



L’ensemble de ces indicateurs maintenus à un niveau acceptable nous a jusqu’à présent évité d’avoir recours à des mesures de couvre-feu et de confinement extrêmement limitantes pour nos concitoyens et destructrices pour les acteurs économiques, sur un territoire déjà fortement touché par une grande précarité sociale.



Au lendemain des vacances scolaires australes, la situation redevient préoccupante à La Réunion avec une circulation du virus qui tend à s’intensifier à nouveau, l’augmentation du nombre de cas Covid+, mais également l’apparition des variants sud-africain, anglais et brésilien sur notre territoire.



Monsieur le Premier ministre, vous n’êtes pas sans connaître la situation de Mayotte, notre île sœur, qui est extrêmement préoccupante. L’épidémie y a atteint un niveau jusqu’à présent inédit au national, sur un département dont les ressources médicales sont toujours extrêmement limitées. La Réunion accueille aujourd’hui les évacuations sanitaires en provenance de Mayotte, et nous souhaitons continuer à assurer cette position centrale dans l’océan Indien et cet effort de solidarité. Toutefois, face à cette augmentation de l’épidémie sans précédent, pour garantir la santé de tous les Réunionnais et de tous les Mahorais, je vous demande de soutenir nos deux territoires.



Le centre hospitalier de Mayotte est saturé et nécessite des moyens supplémentaires au-delà des dix lits déjà accordés aux services d’urgence et de réanimation, qui pourraient prendre la forme d’un hôpital de campagne équipé en personnels formés, en lits et en matériel respiratoire supplémentaires comme il en avait été déployé en Alsace au plus fort de la première vague.



Avec l’intensification du variant sud-africain dans la zone océan Indien, nous avons également besoin de moyens supplémentaires à La Réunion. Nous ne pourrons plus longtemps garantir à la fois la santé des Réunionnais, ni celle des personnes nécessitant des soins d’urgence dans la zone si nous n’anticipons pas dès à présent nos besoins en lits supplémentaires pour les hôpitaux de La Réunion.



Je me tiens à votre disposition si vous souhaitez échanger sur le sujet et vous prie, Monsieur le Premier ministre, de bien vouloir agréer mes salutations distinguées."