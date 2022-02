Covid : Encore plus de 40.000 cas, La Réunion proche du plateau épidémique ?

Prolongation inévitable des mesures ?



La métropole démarre mercredi son plan de désescalade des restrictions liées à l’épidémie de coronavirus. La Réunion reste de son côté en état d’urgence sanitaire au moins jusqu’à la fin mars.



Le préfet de La Réunion a expliqué que les mesures de lutte contre le covid resteraient d’actualité jusqu’à ce que la courbe des contaminations parte à la baisse.



Ce n’est pas encore tout à fait le cas. Mais si le plateau épidémique se confirme d’après les dernières données de l’Agence régionale de Santé, la diminution du nombre de cas pourrait s’amorcer dans les jours qui viennent.



Le plus haut représentant de l’Etat a pour l’instant assuré que le couvre-feu et les autres restrictions seraient maintenus jusqu’à la mi-février. Mais l’arrêté n’a pas encore été publié. La Réunion pourrait-elle donc retrouver sa vie nocturne dès la semaine prochaine ?



