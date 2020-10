A la Une . Covid : Emmanuel Macron va s'exprimer ce mercredi soir

Le Président de la République devrait faire de nouvelles annonces en milieu de semaine alors que la situation sanitaire se dégrade et l'épidémie de Coronavirus est toujours très présente en France. Par Baradi SIVA - Publié le Lundi 12 Octobre 2020 à 12:06 | Lu 528 fois





Une nouvelle carte des niveaux d'alerte a été publiée dimanche. 10 villes ou départements sont en alerte maximale, 8 villes de métropole sont en alerte renforcée. La Réunion fait partie des 74 départements en alerte modérée.



Sur notre île, l'Agence Régionale de Santé et la Préfecture de La Réunion, ont indiqué dans le dernier point diffusé vendredi que le taux d'incidence était passé sous le seuil d'alerte et que le nombre de cas positifs étaient en baisse. Mais les autorités précisent que ces chiffres sont notamment dus à une réduction du nombre de tests.



