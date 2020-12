National Covid : Emmanuel Macron sort d'isolement pour Noël

L'Elysée annonce qu'Emmanuel Macron ne présente plus de symptômes et n'est donc plus isolé. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 24 Décembre 2020 à 14:26 | Lu 514 fois





Suite à sa contamination, le président de la République qui avait notamment partagé un dîner à 10 avec de hauts responsables s'était isolé tout comme le Premier ministre Jean Castex ou encore le Premier ministre espagnol.



Emmanuel Macron avait fait à plusieurs reprises des points sur l'évolution de la maladie via Facebook. Il était apparu fatigué mais avait continué à travailler sur les dossiers, précisait-il.



Aujourd'hui, au bout de 7 jours d'isolement, le président de la République ne présente plus de symptômes et devrait donc pouvoir passer les fêtes en famille.





Le président de la République a été testé positif au Coronavirus il y a tout juste une semaine. Emmanuel Macron ne présente maintenant plus de symptômes et n'a plus besoin d'être isolé selon les autorités.Suite à sa contamination, le président de la République qui avait notamment partagé un dîner à 10 avec de hauts responsables s'était isolé tout comme le Premier ministre Jean Castex ou encore le Premier ministre espagnol.Emmanuel Macron avait fait à plusieurs reprises des points sur l'évolution de la maladie via Facebook. Il était apparu fatigué mais avait continué à travailler sur les dossiers, précisait-il.Aujourd'hui, au bout de 7 jours d'isolement, le président de la République ne présente plus de symptômes et devrait donc pouvoir passer les fêtes en famille.