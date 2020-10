Société Covid: Donnez votre avis sur les nouvelles mesures à La Réunion

Le Préfet s'est exprimé vendredi et a annoncé un renforcement de plusieurs restrictions avant une réévaluation de la situation en fin de semaine prochaine. Mais que faut-il faire pour limiter la propagation du Coronavirus, selon vous ? Dîtes-le nous ! Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 31 Octobre 2020 à 08:43 | Lu 1346 fois









Pensez-vous qu'il s'agit d'une mesure nécessaire à prendre ? Donnez votre avis :





Un point a été fait en fin de semaine par les autorités sur la situation sanitaire à La Réunion et sur les mesures à venir dans les prochains jours et semaines ainsi que les stratégies à appliquer si l'épidémie s'emballe sur l'île. Le Préfet a notamment lancé un ultimatum au sujet des rassemblements dans l'espace public qui sont limités à 6 personnes. Les contrôles seront renforcés jusqu'à la fin de la semaine. C'est alors que Jacques Billant pourrait - si les règles ne sont pas assez respectées - décider d'interdire les pique-niques, notamment.





Par ailleurs,





Par ailleurs, le port du masque est recommandé pour les enfants de plus de 6 ans lors de rassemblements de plus de 3 personnes, dans les établissements recevant du public et dans les rues fréquentées. Les masques seront aussi proposés aux élèves des âges concernées mais ne seront pas obligatoires.





Parmi les décisions annoncées et liées au confinement prononcé en métropole figure le retour du motif impérieux pour les déplacements hors de La Réunion: Il faudra donc à nouveau avoir une bonne raison pour venir à/quitter La Réunion.





Parmi les décisions annoncées et liées au confinement prononcé en métropole figure le retour du motif impérieux pour les déplacements hors de La Réunion: Il faudra donc à nouveau avoir une bonne raison pour venir à/quitter La Réunion.





Pour le sport, les compétitions peuvent reprendre à huis-clos, dans des infrastructures. Aucun événement sportif ne peut prendre place sur la voie publique. C'est la décision du Préfet. Qu'en pensez-vous ?





Pour le sport, les compétitions peuvent reprendre à huis-clos, dans des infrastructures. Aucun événement sportif ne peut prendre place sur la voie publique. C'est la décision du Préfet. Qu'en pensez-vous ?





Publicité Publicité