International Covid: Donald Trump quitte déjà l'hôpital et appelle les Américains "à sortir"

Par Christelle Boyer - Publié le Mardi 6 Octobre 2020 à 07:21 | Lu 2492 fois

Hospitalisé dans la banlieue de Washington depuis vendredi soir après son test positif à la covid, le président américain Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche. Une sortie quelque peu prématurée puisqu'il n'est pas encore tiré d'affaire indique son équipe médicale.



Le médecin du président US, Sean Conley, a notamment déclaré que son équipe ne serait pas rassurée avant une semaine concernant l'évolution du patient Trump et que ce dernier pourra reprendre sa campagne une fois qu'il ne sera plus contagieux.



Ainsi, toujours infecté par le coronavirus, Donald Trump, fidèle à son habitude, a joué la Méthode Coué. "N'ayez pas peur du Covid", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur son copte Twitter, appelant même les Américains "à ne pas avoir peur" du virus et même "à sortir". "Nous avons les meilleurs médicaments du monde, tout se passe très rapidement, ils sont tous en train d’être approuvés et les vaccins vont arriver d’un instant à l’autre", a-t-il notamment assuré.



En attendant, Donald Trump sera malgré tout privé de déclament et restera confiné à la Maison-Blanche pendant une dizaine de jours.

