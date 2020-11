Covid: Désinfection des commerces de St-André

La commune de Saint-André est sous le feu des projecteurs depuis que le Préfet a menacé de mettre en place un couvre-feu la semaine dernière. Le taux d'incidence du Coronavirus sur le territoire était passé au-dessus du seuil critique de 150 cas pour 100.000 habitants. L'indicateur était de justesse passé sous le niveau d'alerte avant que le représentant de l'Etat ne décide de restreindre les déplacements Mais Saint-André fait toujours partie des 5 secteurs placés sous surveillance par les autorités. Les dernières données de Santé Publique France montrent que la commune flirte toujours avec le seuil critique ( étant repassé dimanche dans le rouge avant de repasser sous la barre fatidique hier ).L'association Apmesa (Association des petites et moyennes entreprises de Saint-André) déplore une économie locale très touchée par l'épidémie et que la commune ait été mise au centre de l'attention par les autorités dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Coronavirus.Afin de rassurer les clients et ainsi de permettre aux entreprises de survivre, une opération de désinfection des commerces du centre-ville sera organisée les 1er et 2 décembre prochain et concernera environ 180 entreprises. La société saint-andréenne Carpaye propreté environnement s'est portée volontaire pour la réaliser gratuitement en soutien aux commerçants.La société a d'ailleurs pris contact hier avec l'Agence Régionale de Santé pour présenter le produit qui sera utilisé. Il s'agit d'qui se base sur la betterave sucrière. L'entreprise assure qu'il n'y ade ce produit. 2 machines de dispersion seront utilisées pour désinfecter les locaux des commerces.L'association Apmesa espère ainsi voir revenir les clients dans les entreprises de Saint-André lourdement touchées par les conséquences économiques de l'épidémie de Coronavirus.