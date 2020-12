Covid : Des mesures spécifiques pour les voyageurs lors des fêtes ?

Avec les fêtes de fin d’année et l’augmentation du nombre de voyageurs qui en résultera, il est primordial de mettre en place des mesures de gestion adaptées auprès de la population des voyageurs pour éviter une « flambée » des cas et la saturation des services hospitaliers."

Jacques Billant a rappelé lundi que les mesures prises pour limiter la propagation du Coronavirus étaient toutes reconduites au moins jusqu'à la mi-décembre. Il s'agit là du port du masque obligatoire en public, de l'interdiction des pique-niques, de la danse et des fêtes privées dans les établissements recevant du public ou encore de la consommation de boissons et de nourriture sur les espaces publics Dans le communiqué envoyé par la Préfecture, il est toutefois stipulé que Jacques Billant s'exprimerait au terme de la semaine concernant le format des fêtes de fin d'année : "Un travail d’analyse est en cours avec les maires pour définir les modalités d’organisation des commémorations du 20 décembre et pour arrêter le cadre réglementaire qui sera appliqué pendant les fêtes de fin d’année 2020 et les congés de l’été austral."Une nouvelle réunion a eu lieu ce mardi avec les maires. Le président de l'Association des maires de La Réunion et édile de Petite-Île, Serge Hoareau, confirme qu' il semble que passer Noël et le Nouvel An à la plage devrait être interdit du fait de la situation sanitaire Lors de son bulletin hebdomadaire, Santé Publique France a fait le point sur la situation à La Réunion. Une situation qui s'améliore. L'épidémie de Coronavirus est toujours cependant très active et notre île reste en situation de vulnérabilité très élevée.L'organisme évoque notamment les risques liés aux prochaines vacances scolaires et assure qu'une surveillance stricte des voyageurs est nécessaire : "Dans son communiqué diffusé lundi, le préfet a, lui, lié la fin de la nécessité des motifs impérieux pour voyager entre La Réunion et la métropole à deux choses :Pour l'instant, il est donc envisagé de lever les motifs impérieux à cette date, mais les tests PCR 72h avant le vol ou tests antigéniques avant d'embarquer resteront obligatoires à destination de La Réunion. L'ARS recommande par ailleurs aux voyageurs de se faire tester 2 jours après leur arrivée sur l'île.Le préfet pourrait cependant prendre des mesures supplémentaires afin de limiter la propagation du Coronavirus à La Réunion pendant les vacances scolaires. Il pourrait s'exprimer à ce sujet dès la fin de la semaine.