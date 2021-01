Covid : Des masques, des tests envoyés depuis La Réunion pour les Comores

Un avion des Forces Armées de la Zone Sud de l'Océan Indien (FAZSOI) partira de La Réunion ce jeudi 28 janvier à destination des Comores pour livrer des équipements médicaux utiles afin de lutter contre l'épidémie de la Covid-19 qui touche actuellement ce pays.



Il emportera à son bord :



- 750 kg de matériel de la Plate-forme d'Intervention Régionale Océan Indien (PIROI), outil de la Croix-Rouge française qui mène depuis 2000 un programme régional de gestion des risques de catastrophes dans la zone Sud-Ouest de l'océan Indien ;

- 12.000 tests antigéniques fournis par l'Agence Régionale de Santé de La Réunion ;

- 100.000 masques FFP2 offerts par le Conseil départemental de La Réunion.



Cette opération s'inscrit dans une démarche de solidarité globale et concertée entre l'Etat et les collectivités de La Réunion (La Région et le Département) en faveur des Comores.



La complémentarité et la coordination des interventions publiques pour plus d'efficacité est l'esprit qui a présidé à la mise en place de la Plate-Forme France Coopération Océan Indien (PCFOI).



Dans ce cadre, la Région Réunion proposera à sa prochaine commission permanente de dédier 7000 € pour les interventions de la PCFOI.