Covid : De nouvelles mesures au travail

Le préfet de La Réunion vient confirmer l'application à La Réunion de nouvelles restrictions annoncées par le Premier ministre au début du mois de février. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 17 Février 2021 à 18:52 | Lu 343 fois

Renforcement de la protection au travail



Conformément à la circulaire du Premier ministre en date du 5 février 2021, de nouvelles mesures d'organisation des services sont mises en place dans l'administration et le recours au télétravail est élargi.



Les réunions de plus de 6 personnes sont organisées en visio ou en audioconférence , à l'exception des instances réunies dans un cadre réglementaire telles que les conseils municipaux, les jurys ou les conseils d'administration. Ces réunions sont organisées dans le respect des protocoles sanitaires et des mesures barrière (distanciation de 2 mètres entre chaque personne, port du masque, aération des salles...).



Le port du masque est obligatoire dans les bureaux partagés et dans les véhicules de service. Les moments de convivialité sont interdits et les salles de restauration collective sont réorganisées pour permettre le respect des protocoles sanitaires.



Le nombre et la quotité de personnes en télétravail sera progressivement augmenté pour atteindre 4 jours par semaine partout où les conditions matérielles d'organisation du travail le permettent.



Les entreprises du secteur privé sont invitées à adopter les mêmes règles, à développer le télétravail et à mettre en place des protocoles évitant le brassage de leurs salariés. Toutes les mesures de prévention dans l'entreprise sont disponibles sur le



