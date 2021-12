A la Une . Covid : Danser est de nouveau interdit à La Réunion dimanche

La préfecture annonce que la fermeture des boîtes de nuit sera effective ce dimanche à 6 heures. Les activités de danse seront aussi interdites à La Réunion à la même date dans les bars et autres établissements. Par NP - Publié le Mercredi 8 Décembre 2021 à 10:44

Fermeture des discothèque et limitation des activités de danse



A compter du 10 décembre 6h00 et pour une période allant jusqu’au 6 janvier 2022 inclus, les discothèques (ERP de type P) ne peuvent plus accueillir de public. Le décret prévoit également que les activités de danse sont interdites dans les établissements recevant du public suivants : Bar, restaurant et débit de boissons ;

Établissements flottants, pour leur activité de restauration et de débit de boissons ;

Établissements flottants, pour leur activité de restauration et de débit de boissons ;

Hôtel, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boissons.





