A la Une . Covid : Contrôles dans les bars, les rivières et en forêt

Plus de 86 infractions aux mesures anti-covid ont été relevées par les gendarmes entre jeudi et samedi soir à La Réunion. Par NP - Publié le Lundi 17 Janvier 2022 à 16:14

Au cours du week-end écoulé, la gendarmerie a effectué de nombreux contrôles en vue de faire respecter l'arrêté préfectoral en vigueur depuis le 30/12/21 (couvre-feu , port du masque de protection, …), destiné à limiter la propagation de la Covid dont le nombre de cas ne cesse de croître depuis plusieurs jours.

> Opération au Tampon : Le 13/01/2022 à 21h50 , les gendarmes ont procédé au contrôle d'un bar de la localité encore ouvert en dépit du couvre-feu. Plusieurs autres manquements ont été constatés : - Non-respect des gestes barrières ; - Non port du masque en continu par le personnel ; - Non port du masque du public accueilli lors des déplacements ; - Non-respect des conditions de contrôle du Passe Sanitaire (absence de registre, non-obligation de présentation du passe).

> Opérations giratoires des Plaines à Saint-Benoît et Gillot à Sainte-Marie : Les 14 et 15/01/2022, les Les 14 et 15/01/2022, les #gendarmes de la compagnie de Saint-Benoît ont relevé au total 32 non-respect du couvre-feu.

> Opération à Saint-Joseph : Le 15/01/2022 à la rivière Langevin, les gendarmes de la compagnie de Saint-Pierre, appuyés par des réservistes, ont relevé 7 non-port du masque sur la voie publique et 1 pique-nique interdit.

> Opération sur la route forestière menant au Volcan à Bourg-Murat : Les gendarmes de la brigade de la Plaine-des-Cafres, appuyés par des gendarmes mobiles et des policiers municipaux du Tampon ont relevé 47 infractions pour non-respect du couvre-feu.