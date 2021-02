A la Une ... Covid : Comment le variant britannique est arrivé à La Réunion

En début de semaine, la Préfecture a confirmé qu'un Réunionnais a été contaminé par le variant britannique du Coronavirus. Il a depuis été déclaré guéri. Par Baradi SIVA - Publié le Mardi 2 Février 2021 à 08:09 | Lu 2932 fois

Un Réunionnais de retour de vacances



La personne contaminée par le variant britannique est un Réunionnais qui a passé ses vacances en métropole durant une partie du mois de janvier. Il est revenu le 22 janvier à La Réunion.



C'est alors qu'il a développé plusieurs symptômes du Coronavirus. Il s'est ensuite fait dépister et a découvert qu'il était positif à la Covid-19.



Le Réunionnais atteint du variant britannique aurait été isolé, selon le contact tracing réalisé par les autorités sanitaires.



La Préfecture annonce que le patient a depuis été déclaré guéri par les professionnels de santé qui l’accompagnent.



Les mesures alors en place



Lorsque ce voyageur est revenu à La Réunion à 3 jours des vacances scolaires, il devait alors présenter un test PCR négatif mais n'avait pas à justifier son besoin de voyager.



Les motifs impérieux sont devenus obligatoires depuis le 28 janvier dernier.



L'épidémie de Coronavirus prend de l'ampleur



La circulation de la Covid-19 s'accélère à La Réunion depuis la fin des vacances scolaires. L'on dénombre 198 nouveaux cas sur les 3 derniers jours écoulés. La barre des 10.000 contaminations depuis le début de l'épidémie vient d'être franchie.



Le nombre de contaminations hebdomadaires grimpe depuis la semaine dernière, tout comme le nombre de cas actifs. Une hausse annoncée par les autorités et expliquée par Zinfos974 pendant les vacances :





