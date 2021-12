A la Une .. Covid : Comment et quand aller se faire vacciner ?

L'Agence régionale de Santé fait le point sur l'ouverture de la vaccination aux moins de 12 ans et la mise en place la campagne de rappel pour tous les adultes. Par NP - Publié le Mercredi 8 Décembre 2021 à 17:22

POINT SUR LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19 Face à la Covid-19, la meilleure prévention reste la vaccination.



Une échéance importante est fixée au 15 décembre pour le maintien de validité du passe sanitaire :

• Pour les personnes de plus de 65 ans, éligibles au rappel, elles devront avoir procédé à l’injection du rappel,

• Pour les personnes vaccinées avec le vaccin Janssen : elles devront avoir eu une injection additionnelle de vaccin à ARN messager (Pfizer à La Réunion).



Pour permettre au plus grand nombre de s’engager dans le processus de vaccination ou de bénéficier d’une dose de rappel, l’ARS La Réunion en lien avec les partenaires, poursuit la réorganisation de l’offre de vaccination sur toute l’île, avec ou sans rendez-vous. Les modalités d’accès aux centres sont élargies afin de permettre à la population de bénéficier des injections de vaccin nécessaires au maintien du passe sanitaire : une priorité est donnée aux personnes de plus de 65 ans et aux personnes vaccinées avec la dose unique Janssen, qui peuvent se faire vacciner sur des créneaux dédiés sans rendez-vous dans 5 centres. Cependant, pour éviter toute attente en centre, les personnes sont invitées à prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone.

Par ailleurs, le nombre de personnes vaccinées et infectées par la Covid augmente ces derniers jours. Mais avec plus de 60% des Réunionnais vaccinés, la proportion de personnes infectées chez les vaccinés est très inférieure à celle constatée chez les non vaccinés : l’efficacité du vaccin contre l’infection est supérieure à 70%. L’efficacité du vaccin contre les formes sévères reste également excellente et toujours supérieure à 90%.



Nouvelles modalités d’accès à la vaccination dans les centres



Depuis le 27 novembre 2021, date d'extension du rappel vaccinal à tous les adultes, l'ARS La Réunion, avec le soutien des établissements de santé, du SDIS et de la Croix Rouge, a fortement augmenté l'offre de vaccination :

• réouverture du centre de vaccination du GHER à Saint-Benoît

• extension des horaires des centres, désormais du lundi au samedi, tous les matins et après-midi

• augmentation des lignes de vaccination

La capacité des centres a donc été multipliée par plus de 4.



Afin d'éviter l'attente dans les centres de vaccination, il est fortement recommandé de prendre rendez-vous en ligne sur www.sante.fr ou en cas de difficulté, sur la plateforme téléphonique régionale au 02 62 72 04 04, dont les effectifs ont été renforcés. On constate depuis une semaine une augmentation conséquente de la fréquentation, près de 30 000 vaccinations de rappel ont pu être faites au cours de la dernière semaine.



Les centres de vaccination :

• Saint-Denis : Nordev (SDIS) Du lundi au samedi : de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

• Saint-Paul : Anciens locaux Gabriel Martin (centre du CHOR) Du lundi au samedi : 8h à 12h et de 12h30 à 19h30

• Le Tampon : Salle Raymond Lauret 14ème km (Croix Rouge) Du lundi au samedi : de 8h30 à 13h et de 14h à 18h

• Saint-Pierre : Ravine Blanche, 32-34 Rue Mahatma Gandhi - SHLMR Résidence les Ouettes (CHU) :

Du lundi au samedi : de 8h à 13h et de 14h à 18h

• Saint-Joseph : Maison pour tous du centre-ville, 27, rue Paul Demange (Croix Rouge) Du lundi au samedi : de 8h30 à 13h et de 14h à 18h

• Saint-André : 237 Avenue de la République (Croix Rouge) Du lundi au samedi : de 8h30 à 13h et de 14h à 18h

• Saint-Benoît - GHER

Du lundi au samedi, de 7h à 11h30 et de 13h à 17h30



Accès facilité pour les personnes de plus de 65 ans et les personnes vaccinées avec le Janssen



Afin de faciliter l'accès à la vaccination pour les personnes de 65 ans et plus ou vaccinées par Janssen en dose unique, qui n'auraient pas pu prendre rendez-vous, des lignes sans rendez-vous leur sont réservées sur certains centres, dans chaque micro-région (Nord, Est, Sud, Ouest) :

• Centre de la Saint-Denis à la Nordev,

• Centre de Saint-Benoît au GHER,

• Centre de Saint-Joseph,

• Centre du Tampon,

• Centre de Saint-Paul.



Les autres centres ne sont accessibles que sur rendez-vous : Centre de Saint-André et Centre de Saint-Pierre.

La vaccination est aussi possible auprès des professionnels de santé de ville volontaires (médecin, pharmacien, infirmier ou sage-femme) et lors des opérations « aller vers » organisées dans les communes de l’île :

• dans les centres éphémères avec ou sans rendez-vous (prise de rendez-vous comme pour les centres de vaccination)

• au sein du Vaccinobus sans rendez-vous

Retrouvez toute l’information pour se faire vacciner sur le site de l’ARS : lareunion.ars.sante.fr/covid-19-ou-et-comment-se-faire-vacciner Pour prendre RDV : 02 62 72 04 04



La dose de rappel



Toute personne de 18 ans et plus ayant un schéma vaccinal complet (au moins 2 stimulations immunitaires) est éligible à la dose de rappel. Une stimulation immunitaire correspond à une dose de vaccin ou à une infection par la Covid-19 (à condition que cette infection ait lieu à plus de 15 jours d’une dose de vaccin).

La dose de rappel s’effectue uniquement avec un vaccin ARN Messager. A La Réunion, c’est donc le Pfizer qui est utilisé.



Quand recevoir la dose de rappel ?



Le rappel se fait au plus tôt 5 mois après la dernière stimulation immunitaire (vaccinale ou infectieuse) et au plus tard 7 mois après pour garder le bénéfice du passe sanitaire.



Les personnes éligibles au rappel sont celles qui ont déjà un schéma vaccinal complet, c’est-à-dire :

• à partir de 5 mois après la deuxième injection du vaccin Pfizer (ou après la 1 injection si on a contracté précédemment la Covid-19)

• à partir de 5 mois, après l’injection additionnelle de vaccin Pfizer faite après une primo-vaccination avec le vaccin Janssen.

• entre 3 et 6 mois après la dernière injection du vaccin Pfizer, pour les personnes sévèrement immunodéprimées, sur avis médical.

Retrouvez plus d’informations dans la notice « A quel moment faire sa dose de rappel ? » en annexe ou sur le site internet : https://www.lareunion.ars.sante.fr/covid-19-la-dose-de-rappel-une-necessite-pour-maintenir-la-protection



Une échéance importante est fixée au 15 décembre pour le maintien de validité du passe sanitaire :

• Pour les personnes de plus de 65 ans, éligibles au rappel, elles devront avoir procédé à l’injection du rappel,

• Pour les personnes vaccinées avec le vaccin Janssen : elles devront avoir eu une injection additionnelle de vaccin à ARN messager (Pfizer à La Réunion).



Activation du QR Code suite à la dose de rappel

L’injection de la dose de rappel génère instantanément un nouveau QR Code.



ATTENTION : Ce nouveau QR Code ne sera opérationnel qu’au bout de 7 jours. En attendant, les personnes sont invitées à présenter le QR Code précédemment obtenu.



Pour rappel, le passe sanitaire reste valable sans dose de rappel : • jusqu’au 15 décembre pour les personnes de plus de 65 ans • jusqu’au 15 janvier pour les autres



Ouverture d’un téléservice, qui permet de calculer sa date de rappel et la date de fin de validité de son passe sanitaire

Pour accompagner au mieux les personnes qui se posent des questions, l’Assurance Maladie a ouvert le 2 décembre 2021 un service en ligne qui s’adresse aux personnes de plus de 18 ans ayant terminé leur schéma vaccinal initial : « Mon rappel Vaccin Covid ».



« Mon rappel Vaccin Covid » permet à ses utilisateurs de :

• Savoir à partir de quand ils doivent effectuer leur dose de rappel contre la Covid-19 • Connaître la date de fin de validité de leur passe sanitaire s’ils ne font pas le rappel.

En répondant à 4 questions simples (date de naissance, antécédent d’infection au Covid-19, type de vaccin reçu et date de la dernière injection), chacun peut facilement savoir à partir de quelle date il est possible d’effectuer sa dose de rappel et ainsi fixer son nouveau rendez-vous de vaccination, sans tarder.



En cette période de rebond épidémique, il est en effet essentiel de recevoir le rappel vaccinal dès que possible pour renforcer son immunité face au virus du Covid-19, et avant la fin de validité de son passe sanitaire.

Accéder au site :



Ouverture de la vaccination aux enfants de 5 à 11 ans



La vaccination des enfants de 5 à 11 ans est annoncée par le gouvernement et devrait être possible avant la fin d’année, d’abord pour les enfants présentant des pathologies à risque, puis pour l’ensemble des enfants de cette tranche d’âge sur la base du volontariat.

L’ARS prévoit une organisation spécifique sur 4 centres de vaccination de l’île, qui sera précisée dans les prochains jours.



Les prochaines opérations de proximité



Prochains centres éphémères :



Accueil avec ou rendez-vous (La prise de RDV pour les centres éphémères se fait sur sante.fr ou au 02 62 724 720)

• À Salazie (219, route de Mare à Martin)

Le 9 décembre - de 8h30 à 17h

• À La Possession (Moulin Joli)

Le 11 décembre - de 8h30 à 17h30

• À La Possession (Maison de quartier de la Rivière des Galets)

Le 13 décembre - de 8h30 à 18h

• Cilaos – site du CHU (rue Fleur jaune)

Les 15 et 16 décembre - de 8h à 12h et de 14h à 18h

• Saint-Louis (Mairie Annexe des Makes)

Le 21 décembre - de 8h30 à 17h30



Prochains arrêts du Vaccinobus :



Accueil sans rendez-vous

• Saint-Pierre - Centre commercial Grand Sud (Zac Canabady) Les 9 et 10 décembre - de 8h30 à 18h

• Plaine des Palmistes (Parvis de la Mairie) Le 13 décembre - de 8h30 à 18h

• Saint-Louis (Mairie annexe de La Rivière) Le 14 décembre - de 8h30 à 18h

