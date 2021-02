Covid : Combien de cas réels pour déclencher un couvre-feu ?

Ces nouvelles versions du virus sont jugées plus contagieuses et ont poussé Jacques Billant à revoir à la baisse les seuils d'alerte établis en novembre dernier lors de la deuxième vague de l'épidémie de Coronavirus.La Réunion fait face à sa troisième vague depuis la fin des vacances scolaires du mois de janvier. Les contaminations hebdomadaires ont doublé à deux reprises. La situation sanitaire se stabilise mais le taux d'incidence reste élevé à La Réunion : 72 cas pour 100.000 habitants, au-dessus du seuil d'alerte national (soit 646 contaminations au total en une semaine, du 6 au 12 février).Jacques Billant a donc annoncé dès le début du mois de février les niveaux de circulation du Coronavirus pouvant provoquer un couvre-feu ou un confinement territorialisés, c'est-à-dire commune par commune. Il est important de préciser qu'au-delà des constatations chiffrées, des discussions sont ensuite menées avec les élus pour déterminer si une commune qui a basculé dans le rouge sera bien soumise aux nouvelles restrictions.C'est ainsi que les communes de Salazie, Sainte-Suzanne et L'Etang-Salé ont franchi le seuil du confinement mais ne seront concernées que par un couvre-feu de 22 heures à 5 heures.Les autorités s'appuient sur les taux d'incidence pour calculer les seuils d'alerte : un nombre de cas pour 100.000 habitants. Zinfos974 a rapporté pour vous cet indicateur aux populations réelles des différentes communes de La Réunion. Vous pouvez donc maintenant voir combien de contaminations par semaine peuvent provoquer la mise en place d'un couvre-feu sur votre commune :