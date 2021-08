Covid : Ce qui nous attend la semaine prochaine

Cette semaine a été rythmée par le suivi de l’épidémie de coronavirus, mais aucune nouvelle prise de décision n’était programmée. Le préfet a annoncé la semaine dernière que le couvre-feu allégé à 19 heures et le confinement seraient maintenus jusqu’à la fin du mois d’août.



Mais la semaine prochaine devrait être décisive pour La Réunion. Le préfet a indiqué lors de sa dernière prise de parole qu’une nouvelle déclaration serait faite dans les jours qui suivaient le retour en classe : “Nous referons point à l’issue de la semaine de la rentrée scolaire.”



Il pourrait ainsi aussi évoquer la possible évolution des mesures de lutte contre le coronavirus car les arrêtés du couvre-feu et du confinement ne courent que jusqu’au mardi 31 août inclus.



Un plateau épidémique atteint ?



Le préfet avait expliqué que le couvre-feu et le confinement étaient nécessaires pour ralentir l’augmentation exponentielle de la circulation du coronavirus depuis la fin du mois de juillet : “La mise en place du confinement en journée et du couvre-feu en soirée a été rendue indispensable au regard de la gravité de la situation sanitaire qui mettait en péril la résistance de notre système hospitalier.”



Jacques Billant avait dès la semaine dernière évoqué une évolution positive de la situation : “L’observation des données les plus récentes font état de premiers effets positifs”. Il avait même déclaré : “Le pire a déjà peut-être été évité”.



L’épidémie de coronavirus a marqué un réel ralentissement, comme l’ont montré les données publiées en début de semaine, avec un nombre de contaminations qui repasse sous la barre de 3.000 nouveaux cas et des taux d’incidence et de positivité en baisse (bien qu’ils restent très élevés).



L’objectif d’infléchir la courbe de l’épidémie de covid pourrait être atteint. Reste encore à voir les conséquences de la rentrée scolaire et les risques de contaminations. Pour rappel, une hausse des contaminations a jusqu’alors toujours été observée dans les deux semaines suivant le retour en classe (dans les établissements scolaires, dans les entreprises ou dans les familles).



Le vaccin au cœur de la stratégie anti-Covid



Mais le préfet avait évoqué dès la mise en place des mesures de freinage que la couverture vaccinale serait primordiale pour permettre le retour à la normale.



“L’engagement dans un schéma vaccinal est essentiel pour préserver les capacités de notre système de santé, pour nous protéger et pour protéger nos proches“, a-t-il déclaré la semaine dernière.



Pour l’instant, seuls 36,9% de la population réunionnaise dispose d’un schéma vaccinal complet. Plus de 400.000 Réunionnais ont déjà reçu au moins une injection. La couverture vaccinale reste insuffisante, loin des 80% nécessaires pour l’immunité collective.



Cet élément fait partie des indicateurs que suivent de près les autorités et pourrait aussi influer sur les décisions qui seront prises la semaine prochaine, lesquelles déboucheront sur le maintien, l’allègement ou le retrait des mesures de restrictions actuelles.



Restez connectés sur Zinfos974 pour être informés de l'évolution de l'épidémie de coronavirus et des prochaines annonces du préfet de La Réunion.