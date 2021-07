Covid : Ce que va annoncer Emmanuel Macron

Le président de la République s’adresse à la Nation ce lundi soir. Une allocution que vous pourrez suivre en direct sur Zinfos974 dès 22 heures. Plusieurs sujets devront être évoqués ce soir autour de la lutte contre l’épidémie de coronavirus.



Vaccination obligatoire ?



Obliger tous les Français à se faire vacciner ne serait pas pour l’instant sur la table. Mais Emmanuel Macron pourrait toutefois décider de la rendre obligatoire pour les soignants. C’est notamment le sujet évoqué ce lundi avec le Conseil scientifique.



La vaccination pourrait aussi devenir obligatoire pour d’autres corps de métier, notamment les aidants ou les personnels des services à la personne.



Un pass sanitaire élargi ?



Ce sera l’autre sujet principal de discussion. Des nouvelles restrictions sont envisagées pour enrayer la circulation du variant Delta en France. Les autorités craignent un emballement de l’épidémie de coronavirus durant les vacances avec un rythme de 10.000 contaminations quotidiennes d’ici deux semaines.



Les jauges d’accueil pourraient être réduites et le pass sanitaire pourrait être étendu à un plus grand nombre de manifestations ou événements des zones et des secteurs où la covid circule plus activement.



Le couvre-feu pour La Réunion



Le préfet de La Réunion a pris la parole vendredi soir et a annoncé qu’il avait demandé au Gouvernement de lui conférer des pouvoirs accrus afin de remettre en place certaines restrictions si la situation continuait à se dégrader sur l’île. La possibilité d'un retour du couvre-feu a été clairement évoquée.