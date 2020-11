A la Une .. Covid: Campagnes de dépistage à St-Paul et St-André

L'Agence régionale de Santé annonce des tests Covid gratuits sur les marchés forains de la Saline les Hauts, du front de mer de Saint-Paul et sur la place de la mairie de Saint-André. Ces 2 communes font partie des 5 sous surveillance Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 23 Novembre 2020 à 18:58 | Lu 245 fois





Même si la situation sanitaire se stabilise ces 2 dernières semaines, la circulation de la covid-19 est encore active à La Réunion. La vigilance de chacun est donc appelée dans l’application rigoureuse des gestes barrière. Le recours au dépistage doit être renforcé dans les communes afin d’identifier les personnes porteuses, de leur donner les consignes d’isolement et ainsi de limiter les risques de propagation de l’épidémie.



DEROULEMENT DES OPERATIONS



Le dépistage de covid-19 est gratuit et sans ordonnance.



Le test s’effectue par dépistage RT-PCR qui permet de déterminer si une personne est porteuse du virus au

moment du test, et de mettre en œuvre de mesures nécessaires (isolement) en cas de résultat positif.

Il se fait sous la forme d’un prélèvement dans le nez et peut occasionner une légère gêne. Il ne dure que quelques

secondes. Un échantillon est prélevé, scellé puis analysé par le laboratoire de biologie médicale.



Lors du test de dépistage, les personnes devront présenter leur carte vitale et une pièce d’identité.



Le port du masque est obligatoire.



Les personnes sont informées des résultats par le laboratoire dans un délai de 48h.



DATES ET LIEUX DES DEPISTAGES

L’ARS La Réunion et les communes encouragent les habitants à participer aux opérations de dépistage qui se

dérouleront : à Saint-Paul

le mercredi 25 novembre

place du marché forain, Saline les hauts

8h30-12h30

le vendredi 27 novembre

place du marché forain, Saint-Paul

8h30-12h30



à Saint-André

le mercredi 25 novembre

place de la mairie

8h30-12h00

Plus d’informations sur l’actualité de la covid-19 sur le site de l’ARS :

www.lareunion.ars.sante.fr

