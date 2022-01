La grande Une Covid : Bien comprendre les nouvelles règles à l'école, au collège et au lycée

Le Rectorat de La Réunion apporte des précisions sur la gestion de l'épidémie de coronavirus dans l'ensemble des établissements scolaires. Par NP - Publié le Vendredi 21 Janvier 2022 à 13:03





Le Rectorat a notamment obtenu des moyens supplémentaires pour soutenir les équipes de direction des écoles, pour la vie scolaire et la continuité pédagogique dans les collèges et les lycées. Un agent administratif sera à disposition dans chaque circonscription, 23.361 heures supplémentaires seront financées pour les assistants d'éducation au collège. Un renfort d'assistants d'éducation sera déployé dans chaque lycée.



Des masques dans les établissements scolaires



Une boite de 50 masques chirurgicaux (de type IIR) sera remise à tous les agents publics de l’académie (enseignants, administratifs des établissements scolaires, personnels médico-sociaux ou éducatifs et AESH) travaillant en contact avec des élèves.



De plus, des masques FFP2 destinés à équiper les personnels des écoles maternelles (y compris les ATSEM) et élémentaires qui le souhaitent sont en cours d’acheminement.

Faire du sport au collège et au lycée



Les recommandations relatives au niveau 2 / niveau jaune du protocole sanitaire applicables lors de la reprise du 24 janvier 2022, impliquent la prise en compte des éléments suivants :



• Concernant l’organisation des cours d’EPS, en Association sportive, section sportive et autres dispositifs (enseignement optionnel et de spécialité)



- Les élèves sont invités à venir en tenue de sport le jour où ils ont EPS afin d’éviter un passage au vestiaire quand cela est possible.



- Le respect des gestes barrière est systématiquement rappelé aux élèves.



- Les élèves qui ne pratiquent pas (arbitre, juge...) portent obligatoirement le masque. Le port du masque est également possible pour la pratique des activités de basse intensité en intérieur.

• Concernant les activités physiques et sportives programmables

- Les activités réalisées en extérieur sont à privilégier.

- Les activités de contact (acrosport et sports de combat) sont proscrites.

- Les activités aquatiques sont possibles en piscine extérieure ou en milieu naturel.

- En intérieur les activités de faible intensité compatibles avec le port du masque sont recommandées.

Quelle que soit l’activité support, la pratique est aménagée afin de limiter les contacts entre élèves.