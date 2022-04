Covid : À ce niveau de contamination, La Réunion était placée sous couvre-feu en janvier

Ce qui change : pas le même variant dominant



La quatrième vague de coronavirus a été la plus violente depuis le début de l’épidémie à La Réunion : elle a atteint le plus haut niveau et son pic a été le plus rapide enregistré.



La situation sanitaire était particulière car le variant Delta, à l’origine de la troisième vague en juillet, a de nouveau provoqué une forte diffusion du coronavirus. Il était cette fois épaulé du variant Omicron.



La pression hospitalière était donc forte au début de la quatrième vague de coronavirus à La Réunion avec un variant Delta, aux symptômes plus graves, dominant. Mais le variant Omicron, plus contagieux et moins dangereux, a fini par prendre le dessus et permis de limiter la tension en réanimation.



C’est ce qui permet aujourd’hui de ne pas activer le plan blanc pour l’instant. 98% des mutations identifiées sont du variant Omicron. Le nombre de contaminations augmente, mais la hausse des cas graves nécessitant une hospitalisation d’urgence est moins forte.