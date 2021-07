Covid : 707 cas pour 100.000 habitants au Port

Le point épidémiologique de Santé Publique France pour La Réunion fait état d’une circulation accrue de la covid. Le taux d’incidence corrigé (en prenant en compte l’impact du mercredi 14 juillet férié) s’établit à 213 cas pour 100.000 habitants au niveau départemental. Le taux de positivité se situe maintenant au-dessus du seuil national de surveillance (5,5%).



Plusieurs autres indicateurs sont à la hausse, comme les hospitalisations (90) et les admissions en réanimation (20). “La situation sur le territoire commence à se dégrader et les indicateurs d’impact sanitaire vont dans ce sens”, commente l’organisme de santé qui déplore par ailleurs que “la couverture vaccinale reste faible malgré une augmentation du nombre de personnes vaccinées avec une dose entre les deux dernières semaines.”



8 communes dans le rouge écarlate



Le Port a le plus fort taux d’incidence avec 707 cas pour 100.000 habitants (contre 506 entre le 5 et le 11 juillet). La commune de l’Ouest a le plus fort taux de contaminations depuis 2 semaines.



Le Tampon (304/100.000) et Petite-Île (269/100.000) complètent le podium. On retrouve ensuite Saint-Pierre (242/100.000), La Possession (182/100.000), Saint-André (176/100.000), Saint-Louis (165/100.000) et Saint-Paul (< à 150/100.000).



La majorité des communes restantes se situent dans la tranche entre 50 et 150 cas pour 100.000 habitants. La Plaine des Palmistes et les Avirons se démarquent comme les communes qui ont le taux de circulation du coronavirus le plus faible à La Réunion.