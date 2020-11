A la Une . Covid: 7 fermetures d'établissement prononcées ce week-end

La Préfecture a fait le point sur les contrôles menés ces derniers jours suite à l'ultimatum lancé vendredi alors que la situation sanitaire s'empire à La Réunion. Par Baradi SIVA - Publié le Mardi 17 Novembre 2020 à 21:42 | Lu 203 fois





La Préfecture n'a pas pour l'instant communiqué sur l'application ou non de nouvelles mesures de restrictions mais fait le bilan des contrôles menés ce week-end du 13 au 15 novembre au sein des bars, restaurants, boutiques et supermarchés..



423 établissements recevant du public ont été contrôlés. 112 infractions ont été constatées, ce qui a mené à 64 mises en demeure mais aussi à 7 fermetures administratives prononcées.



Les menaces du Préfet



Jacques Billant a clairement pointé du doigt les bars et restaurants de Saint-Gilles et du front de mer de Saint-Pierre lors de sa dernière prise de parole. Il a aussi détaillé les mesures qu'il pourrait prendre s'il estime que les règles ne sont pas assez bien respectées:



- fermeture des bars et restaurants à 21h00 sur un secteur jugé problématique par les forces de l’ordre au regard des contrôles réalisées (dans le cas où une dégradation serait constatée dans l’application des règles sanitaires par les professionnels) ;



- fermeture anticipée des bars et restaurants à 22h30 sur tout le département (dans le cas où une dégradation de la situation épidémique à l’échelle de l’île était constatée).



