A la Une . Covid : 67 nouveaux cas en deux jours

Entre le 24 et 25 décembre, ce sont 67 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés. Par SH - Publié le Vendredi 25 Décembre 2020 à 17:45 | Lu 568 fois

67 nouveaux cas de coronavirus covid-19 enregistrés à La Réunion les 24 et 25 décembre, soit une moyenne journalière de 34 cas sur 2 jours consécutifs.



Parmi les nouveaux cas : 49 cas sont classés autochtones,

7 cas sont classés importés,

11 cas sont en cours d’investigation

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU 25 DECEMBRE 2020



Parmi les cas précédemment annoncés en cours d’investigation : 24 sont classés autochtones,

1 cas est classé importé,

4 cas sont invalidés suite à des investigations complémentaires.)

Au total, 8 909 cas ont été diagnostiqués sur le territoire depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020, dont 66 évacuations sanitaires au titre de la solidarité régionale.



Au 25 décembre 2020, hors décès, compte tenu des 8 496 guérisons, 362 cas sont encore actifs à ce jour.



8 898 cas ont été investiguas à cette heure par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont environ 10% sont des cas importés.



• Bilan des cas investigués * :



Cas cumulés Variation par rapport à J-7 Cas importés

(personnes qui ont contracté la maladie en dehors du territoire) 861 +25 Cas issus d’une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale 66 = Cas autochtones secondaires

(personnes ayant un lien direct avec des cas importés) 108 = Cas autochtones

(personnes ayant un lien indirect ou n’ayant aucun lien avec un cas importé) 7863 +185 Nombre total de cas investigués 8 898 +210

* tient compte des évolutions des derniers jours

• Situation sanitaire :

Nombre de cas Variation par rapport à J-7 Patients hospitalisés hors service de réanimation

hors évacuation sanitaire 36 -8 Patients hospitalisés hors service de réanimation

issus d’une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale 0 = Patients hospitalisés en service de réanimation

hors évacuation sanitaire 6 +2 Patients hospitalisés en service de réanimation

issus d’une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale 0 = Patients diagnostiqués (depuis le 11 mars) 8 909 +205 Patients guéris (au 25/12/2020) 8 496 +277 Patients actifs (au 25/12/2020) 362 Hors EVASAN EVASAN Décès liés à la covid-19 40 2 Décès liés à une autre pathologie 4 5



Evolution des clusters identifiés



Au 25 décembre 2020, 11 clusters sont actifs et 94 clusters ont été clôturés.



Parmi les clusters actifs, on note : 8 clusters de « criticité limitée » ;

1 cluster de « criticité modérée » ;

2 clusters de « criticité élevée ».

On note par ailleurs :

- 2 clusters maîtrisés.



Localisation des principaux clusters de criticité modérée ou élevée : Saint-Pierre (1)

L’Etang-Salé (1)

Saint-Benoit (1)

Les causes de contamination dans les clusters identifiés sont diversifiées (établissements de santé et médico-social, milieu professionnel, évènements privés ou publics avec rassemblements de personnes).





· Dépistage :

Chiffre de la semaine Variation par rapport à la semaine précédente Nombre total de dépistages (S 51 - du 14/12/2020 au 20/12/2020) 14 432(*)

+37,46%

Dont dépistages des voyageurs 3 495 123% (*) dont tests antigéniques



Sur la semaine 51, le taux de positivité était de 2,3 % (source SIDEP, ARS).Il est inférieur à la semaine précédente (2,6%) et reste inférieur au seuil de vigilance (5%).



Le taux de positivité chez les voyageurs a doublé et est de 1,4 %. Le taux de dépistage connait une hausse (17,7% du total des voyageurs).

La préfecture et l’Agence Régionale de Santé confirment, soit une moyenne journalière de 34 cas sur 2 jours consécutifs.Parmi les nouveaux cas :Parmi les cas précédemment annoncés en cours d’investigation :ont été diagnostiqués sur le territoire depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020, dont 66 évacuations sanitaires au titre de la solidarité régionale.Au 25 décembre 2020, hors décès, compte tenu desguérisons,cas sont encore actifs à ce jour.à cette heure par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont environ 10% sont des cas importés.* tient compte des évolutions des derniers joursAu 25 décembre 2020, 11 clusters sont actifs et 94 clusters ont été clôturés.Parmi les clusters actifs, on note :On note par ailleurs :- 2 clusters maîtrisés.Localisation des principaux clusters de criticité modérée ou élevée :Les causes de contamination dans les clusters identifiés sont diversifiées (établissements de santé et médico-social, milieu professionnel, évènements privés ou publics avec rassemblements de personnes).(*) dont tests antigéniquesSur la semaine 51,Il est inférieur à la semaine précédente (2,6%) et reste inférieur au seuil de vigilance (5%).Le taux de positivité chez les voyageurs a doublé et est de 1,4 %. Le taux de dépistage connait une hausse (17,7% du total des voyageurs).