A la Une . Covid : 400 nouveaux cas dont 47 de variants

La Préfecture de La Réunion vient de publier son point hebdomadaire sur l'évolution de l'épidémie de Coronavirus sur notre île. Le taux d'incidence est en hausse, la présence des variants a été multipliée et le nombre de clusters augmente. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 10 Février 2021 à 18:33 | Lu 3227 fois



Coronavirus Covid-19 à la Réunion : les clusters augmentent, respectez les gestes barrière en famille et veillez au bon respect de la septaine à l'arrivée à la Réunion



La situation sanitaire se dégrade significativement avec une augmentation importante du nombre de cas par jour et l'apparition de nouveaux clusters. Les indicateurs sont donc à la hausse et des mesures de protection complémentaires vont être prises dans les prochains jours pour freiner la propagation de la Covid 19 et de ses variants à La Réunion.



Au 10 février 2021, on comptabilise 400 nouveaux cas sur les cinq derniers jours, soit du 5 au 9 février 2021.



Parmi ces nouveaux cas, 353 cas sont investigués :

· 305 cas sont classés autochtones.

· 2 cas sont classés autochtones secondaires.

· 31 cas sont classés importés.

· 15 sont classés importés issus d'une évacuation sanitaire.



47 cas sont en cours d'investigation ou font l'objet d'analyses complémentaires.



Du 1er au 7 février (semaine 5), 577 cas ont été recensés en sept jours soit un taux d'incidence hebdomadaire en augmentation porté à 67,2/100 000 .



A ce jour, on comptabilise 51 cas de variants de la Covid-19 dont 43 de souche sud-africaine, 7 souches britanniques et une souche brésilienne.



Compte tenu des 10 049 guérisons et des 47 décès depuis le début de la crise sanitaire, 802 cas sont encore actifs à ce jour . 10 843 cas ont été investigués à cette heure par l'ARS, Santé publique France et l'Assurance Maladie, dont 87 % sont des cas autochtones.



Au 09 février 2021, 20 clusters sont actifs et 110 clusters ont été clôturés.



Parmi les clusters actifs, on note :

· 5 clusters de « criticité modérée » se situant à Saint-Denis (1), Sainte-Marie (2) et Saint-Pierre (1), Sainte-Suzanne (1).

· 6 clusters de « criticité élevée » se situant Saint-Louis (2), Saint- Denis (1), Sainte-Suzanne (1), Saint -Leu (1) et Saint-Pierre (1).



Les principaux indicateurs confirment une progression constante de l'épidémie sur le territoire :

· un taux d'incidence à 162/100 000 chez les 15-24 ans en très forte augmentation,

· un taux d'incidence à 129/100 000 chez les 25-34 ans en forte augmentation,

· un taux d'incidence à 31/100 000 chez les plus de 75 ans en forte hausse et en-dessous du seuil d'alerte

· un taux de positivité des tests à 3,4 %, en dessous du seuil de vigilance (5%),

· un nombre de tests en diminution (- 3 %), dont 64,1 % en rapport avec un dépistage ou un diagnostic en dehors de tout contexte de voyage

· un nombre hebdomadaire d'admission en médecine et en réanimation en augmentation

· une proportion de lits occupés en réanimation au titre des patients Covid de 18 ,75 %



Compte tenu de la présence des variants britanniques et sud-africains, il est important de renforcer les gestes barrières en se tenant à 2 mètres, en respectant scrupuleusement l'isolement durant 7 jours à l'arrivée sur le territoire et en portant les masques considérés comme plus efficaces à savoir les masques chirurgicaux de type 2 ou grand public en tissu fabriqué selon la norme AFNOR SPEC S76-001 de catégorie 1.