La grande Une Covid: 39% des patients en réanimation sont diabétiques

En cette fin d'année marquée par la pandémie du Coronavirus, une étude a été menée pour évaluer l'impact de la maladie et du confinement sur les patients réunionnais qui souffrent du diabète. Par Baradi SIVA - Publié le Lundi 28 Décembre 2020 à 11:28 | Lu 1182 fois

Dans son bilan hebdomadaire de Santé Publique France sur l'évolution de l'épidémie de Coronavirus à La Réunion, l'agence s'est penchée sur le nombre important de personnes diabétiques qui ont développé une forme grave de la Covid sur l'île.



Le diabète fait partie des facteurs de risque de gravité du Coronavirus. Il s'agit d'une "comorbidité" comme l'hypertension, l'obésité, les maladies respiratoires ou cardiaques. Et cela se voit à La Réunion, car depuis le début de l'épidémie, 39% des patients Covid+ admis en réanimation sont diabétiques.



Les conséquences importantes du confinement pour les diabétiques



L'Observatoire régional de la Santé dans l'océan Indien a réalisé une étude sur les conséquences du confinement dans le suivi des malades atteints du diabètes.



On rappelle tout d'abord que 10% de la population (80 000 Réunionnais) suit un traitement médical contre le diabète, c'est deux fois plus que le taux national.



"Sur le mois d’avril 2020, mois complet de confinement, le nombre de dosages d’hémoglobine glyquée (HbA1c) en laboratoires de ville a diminué de 41% par rapport au mois d’avril 2019.



Cette moindre fréquentation générale des laboratoires découle en amont d’une moindre fréquentation des médecins généralistes. Par ailleurs, pendant le confinement, la fermeture et/ou la réduction des horaires d’ouverture des laboratoires ont aussi été un frein à l’accès aux soins des patients."



Pour ce qui est des visites hospitalières, la téléconsultation a permis d'atténuer les impacts pendant la 2ème partie du confinement : -60% en mars et avril comparé à la même période en 2019, contre -11% entre mai/juin 2020 par rapport à mai/juin 2019.



La Covid à La Réunion : Les cas importés en hausse



Santé Publique France fait aussi le point sur l'évolution du Coronavirus à La Réunion. L'agence explique que la circulation du virus est stable mais que l'importation des cas continue d'augmenter "ce qui laisse craindre un prochain rebond de l’épidémie dans le contexte des congés scolaires et des fêtes de fin d’année."



Pour ce qui est des clusters, 11 sont actifs dans 7 communes (Sainte-Marie (3), Saint-Benoît et Saint-Pierre (2), Saint-Louis, l’Etang-Salé, Bras-Panon). Ils proviennent de rassemblements de pause et de repas mais aussi d'activités de loisirs en groupe.



