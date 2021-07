Covid : 3 clusters et 28 cas du variant Delta à La Réunion

Les bulletins hebdomadaires régionaux de Santé Publique France ont été publiés. Celui de La Réunion montre que l'épidémie de coronavirus connaît un clair regain après plusieurs semaines de plateau et de baisse.Le taux d'incidence est en hausse à La Réunion selon Santé Publique France avec un taux de 140 pour 100.000 habitants sur la période du 21 au 27 juin 2021. Les autorités sanitaires locales avaient évoqué un taux de 126,6 cas pour 100.000 habitants mais sur la période du 19 au 25 juin. Une hausse des contaminations avait dans tous les cas été observée.Le taux de positivité, cité comme un indicateur majeur du suivi de l'épidémie, car il permet de suivre l'évolution de la circulation du coronavirus tout en tenant compte du taux de dépistage, est lui en augmentation et dépasse les 4% (à moins d'un point du seuil de vigilance).Le nombre de nouvelles hospitalisations étaient en baisse depuis 5 semaines mais repart à la hausse (une augmentation de 28% est observée en une semaine selon Santé Publique France). Et les admissions en réanimation sont aussi plus nombreuses (18 du 21 au 27 juin au lieu de 12 la semaine précédente).