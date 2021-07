A la Une . Covid : 22,4% des Réunionnais sont vaccinés

L'Agence régionale de Santé fait le point sur l'avancée de la couverture vaccinale à La Réunion et rappelle la nécessité de se protéger face à l'émergence du variant Delta sur l'île. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 8 Juillet 2021 à 18:36

Depuis le début de la campagne de vaccination, 241 849 Réunionnais ont reçu une première injection (soit 28,2% de la population totale) et 191 994 Réunionnais ont un schéma vaccinal complet (22,4% de la population totale). Cette couverture vaccinale reste très insuffisante, en particulier chez les publics les plus exposés aux formes graves de la maladie (personnes âgées et personnes atteintes de pathologies chroniques).



L'ARS encourage donc l'ensemble des Réunionnais à se faire vacciner pour se protéger et protéger les plus vulnérables. L'effort collectif de la vaccination est plus que jamais indispensable avec la présence sur notre île du variant « delta », très fortement contagieux.



Dans ce cadre, l'ARS continue les opérations de proximité, afin de faciliter l'accès au vaccin pour les personnes éloignées des centres de vaccination.





Les chiffres de la vaccination au 5 juillet 2021 :



433 843 doses de vaccin ont été administrées



241 849 Réunionnais ont pu bénéficier d'une première injection



191 994 Réunionnais ont pu bénéficier d'une deuxième injection ou d'une injection au Janssen



28,2% de la population de La Réunion est entrée dans le processus de vaccination



22,4% de la population dispose d'un schéma vaccinal complet



Du 29 juin au 5 juillet: 32 158 injections ont été réalisées



Une couverture vaccinale insuffisante chez les personnes les plus exposées



Les populations les plus vulnérables, exposées aux formes graves de la maladie, avec risque de décès, ne sont pas encore suffisamment protégées par la vaccination:



> Les personnes âgées de plus de 75 ans



Plus de 37 % d'entre elles ne sont pas encore vaccinées à La Réunion, contre 17% seulement en métropole.



> Les personnes atteintes de pathologies chroniques qui les rendent particulièrement exposées au risque de formes graves :

Les personnes diabétiques



Plus de 51% d'entre elles ne sont pas encore vaccinées alors que plus de 40 % des patients hospitalisés en réanimation pour COVI D sont diabétiques.



Les personnes atteintes d'obésité sévère



62% n'ont pas encore bénéficié de la première dose alors que 30% des patients hospitalisés en réanimation pour COVID sont obèses.



Les opérations de vaccination de proximité se poursuivent



Une vaccination facilitée pour les personnes vulnérables en situation de précarité

Les personnes en situation de précarité font face à plus de difficultés d'accès aux soins, du fait de la méconnaissance du système de santé, de la complexité des démarches à entreprendre ou encore de la barrière de la langue.



• Campagne de vaccination auprès des sans-abris

Compte tenu de leur difficulté à respecter les gestes barrières et de leur état de santé général, les populations les plus précarisées, et notamment les personnes sans domicile fixe sont particulièrement vulnérables aux formes graves de la Covid-19.



Aussi, dans le but d'informer et de sensibiliser les personnes sans-abris à la vaccination, l'ARS, en lien avec les Permanences d'Accès aux Soins de Santé {PASS) et les différentes associations de l'île, a mis en place des opérations de vaccination au sein des structures qui accueillent au quotidien ces publics.



Ces opérations ont débuté au mois de mai, et se sont prolongées au mois de juin.



Une centaine de personnes ont pu ainsi bénéficié d'une première injection dans les centres de Saint-Denis (Fondation Abbé Pierre), Saint-Pierre (AREP), Saint-Joseph (Emmaüs Grand Sud), Saint-Benoît (Croix rouge) et Le Tampon (Croix rouge).



• Campagne de vaccination auprès des détenus

Dans le même temps, les détenus au sein des prisons de l'île, ont eux aussi pu avoir accès à la vaccination:

• 153 personnes ont ainsi pu être vaccinées au centre pénitentiaire de Saint-Denis,

• 91 personnes au centre pénitentiaire du Port,



Une opération a également été menées à la maison d'arrêt de saint-Pierre.



Ces opérations, qui doivent se poursuivre, ont été coordonnées en collaboration avec les unités sanitaires des établissements pénitentiaires.



Le VACCINOBUS poursuit son tour de l'île



Après plusieurs arrêts aux abords des centres commerciaux de l'île, le VACCI NO BUS continue sa tournée dans les semaines à venir en se positionnant dans des zones d'affluence, de façon à se rendre au plus près de la population. Une mise en oeuvre réalisée par l'ARS, avec les communes, les centres commerciaux et la Croix Rouge.





Bilan des opérations précédentes



Les dernières opérations de vaccination de proximité ont reçu un accueil très favorable de la part des Réunionnais.



Nombre de personnes vaccinées:

155 personnes à l'Université (opération Vaccinobus campus Nord et Sud les 24 et 25 juin)

445 personnes à Saint-Leu (opération Vaccinobus Leclerc Portail du 30 juin au 2 juillet)

277 personnes à Saint-Joseph (opération « Aller vers» des 6 et 7 juillet)

411 personnes à Saint-Paul (opération Vaccinobus Run Market Savannah du 5 au 7 juillet)



FOCUS: une journée de sensibilisation à la vaccination et au dépistage le 14 juillet à Saint-Paul



L'ARS, avec la commune de Saint-Paul, la Croix Rouge et l'IREPS, organise une journée de sensibilisation à la vaccination et au dépistage le 14 juillet de 9h à 18h sur le parking du CCAS de Saint-Paul (proche du front de mer), avec la mise à disposition du Vaccinobus et la distribution gratuite d'autotests.



Des précisions seront apportées très prochainement quant aux modalités de cette opération.



Informations pratiques



QUI PEUT SE FAIRE VACCINER?

Sont éligibles à la vaccination :

• Les jeunes de 12 à 17 ans

• Les adultes

• Les femmes enceintes à compter du 2ème trimestre de grossesse



COMMENT SE FAIRE VACCINER?

• En prenant RDV dans un des 9 centres de vaccination

par téléphone: 0262 72 04 04 (du lundi au samedi de 8h à 17h)

sur internet : www.sante.fr



ON A TOUS UNE BONNE RAISON DE SE FAIRE VACCINER



Depuis le lundi 14 juin 2021, le centre de vaccination du CHU Nord n'accueille plus que les patients ayant déjà pris RDV avant cette date pour les 1ères ou 2èmes injections. Le centre de la NORDEV dispose désormais de suffisamment de places pour répondre aux demandes des habitants du nord de La Réunion.



• La vaccination peut également se faire sans RDV dans les 3 centres de vaccination suivants : Nordev, La Possession et Pierrefonds (de 8h à 13h et de 14h à 18h).

• Auprès des pharmaciens, médecins, infirmiers et sages-femmes volontaires sur RDV Documents à fournir:

• carte vitale ou attestation de droits, carte d'identité,

• prescription médicale du médecin traitant (pour les personnes présentant une pathologie à risque),

• résultat du laboratoire en cas de test RT-PCR positif de plus de 2 mois.

• pour les mineurs: autorisation parentale des deux parents



La présence d'au moins un parent est impérative pour tout mineur de moins de 17 ans.



OUVERTURE DES CENTRES LE DIMANCHE



Afin de faciliter l'accès à la vaccination au plus grand nombre, les centres de vaccination sont ouverts tous les dimanches (à l'exception du Centre de l'Etang à Saint-Paul).



AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS toute la journée, dans les centres suivants:

• De 8h30 à 17h30: Saint Denis-Nordev, La Possession et Pierrefonds

• De 8h00 à 19h30: Le CHOR (Gabriel Martin à Saint-Paul)



UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS, dans les centres ci-dessous:

• Toute la journée: Le Tampon, Saint-André, CHU Sud

• Le matin: GHER