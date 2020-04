Covid-19 : un soutien psychologique pour tous

La pandémie de Covid-19 frappe actuellement de nombreux pays et plus de 200 cas sont confirmés à La Réunion. Dans ce contexte particulier de crise sanitaire, une souffrance psychique est susceptible d’apparaître avec des symptômes tels que l’anxiété, des troubles du sommeil, pouvant être accentués compte tenu des mesures de confinement imposées pour limiter la propagation de l’épidémie sur le territoire.Aussi, l’Etablissement Public de Santé Mentale de La Réunion et la Cellule d’Urgence Médico-Psychologique Océan Indien, avec le soutien de l’ARS La Réunion, proposent depuis le lundi 30 mars 2020, un numéro d’appel gratuit de soutien médico-psychologique à la population, mais également, aux professionnels de santé qui en ressentent le besoin.0 800 200 840 (appel gratuit) du lundi au vendredi de 9h à 18hCe dispositif régional est coordonné par la Cellule d’Urgence Médico-Psychologique Océan Indien (CUMP Océan Indien), qui dispose d’une équipe de professionnels expérimentés dans la gestion des situations d’urgences médico-psychologiques.Afin d’aider au mieux la population à traverser cette crise et en fonction de l’évaluation de la situation de stress des appelants, deux dispositifs sont disponibles :– une écoute bienveillante, assurée par des bénévoles associatifs partenaires,– une téléconsultation,assurée par des professionnels du soin médico-psychologique (infirmiers, psychologues et psychiatres).– N’hésitez pas à les appeler, ils seront à votre écoute.Retrouvez plus d’actualités concernant le CHOR sur https://www.chor.re/actualites/#47