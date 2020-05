Rubrique sponsorisée Covid-19 : un nouveau format pour les marchés de Saint-Paul

Par Ville de Saint-Paul - Publié le Mardi 26 Mai 2020 à 14:22 | Lu 266 fois





Le marché forain de Plateau Caillou relancé

Ce marché se tiendra tous les mercredis aux horaires habituels, de 12 heures à 18 heures. Celui-ci ne se déroulait pas la semaine dernière. La configuration du site ne permettait pas de se conformer aux conditions réglementaires fortes fixées par l’État.



Les marchés de l’Éperon, de la Saline-les-Hauts et de Saint-Gilles-les-Bains se dérouleront aussi tous les mercredis, le matin. Tous ces marchés accueillent uniquement des forains alimentaires.



Le marché couvert permanent se tient tous les jours de 7 à 16 heures au centre-ville.

Le retour du marché 100% artisanat

Attention : les artisans doivent absolument s’inscrire pour y participer. En contactant la Direction Développement économique de la ville de Saint-Paul au 02 62 45 90 69. Tout exploitant non inscrit ne sera pas autorisé à s’installer.



Ce marché spécial artisanat revient ce dimanche 31 mai 2020 sur la place du marché forain du front de mer de Saint-Paul. Après sa première édition le dimanche 24 mai, plus de cinquante forains proposeront à nouveau des produits artisanaux de 7 à 13 heures.



Cet événement permet de soutenir le monde économique local. Ce marché 100% artisanat se tiendra dans des conditions réglementaires de sécurité très fortes.



Le public est aussi invité à espacer sa venue afin d’éviter un trop grand nombre de personnes présentes sur le site. En évitant par exemple de tous venir à une heure de forte affluence (de 7 à 9 heures). Le but restant, encore une fois, de veiller au maximum à la distanciation sociale.

Respecter les mesures de sécurité

Pour la sécurité de tous, les règles suivantes sont imposées par la préfecture de La Réunion et feront l’objet d’une surveillance attentive de la part des services municipaux :

Le nombre maximal de stands est fixé à 56 ;

Une distance minimale de 4 mètres minimum devra être respectée entre chaque stand ;

Les dimensions des stands ne devront pas dépasser 4mx3m, leur installation se fera de 5 à 7 heures.

Chaque commerçant devra organiser la vente de façon à ce qu’une distance de 1 m minimum soit établie entre son étal et le client à l’aide d’un marquage au sol ou d’une barrière.

Au sein du marché, le respect de tous les gestes barrières devra être strictement observé, avec notamment le lavage régulier des mains. Les forains devront se munir de gel hydroalcoolique.

Les commerçants serviront eux-mêmes leurs clients et toute manipulation des produits par ces derniers devra être limité ;

Un contrôle sera réalisé afin de limiter à (150) le nombre de personnes présentes simultanément au sein du marché (clients et forains). Le marché du Mail de Rodrigues revient

Afin d’élargir l’offre d’écoulement des produits, la ville de Saint-Paul organise ce dimanche 31 mai 2020 le marché du Mail de Rodrigues à l’Hermitage. Celui-ci sera limité à 40 forains en produits alimentaires et se tiendra de 7 à 13 heures.

Le marché forain du front de mer

Les forain intéressés doivent également s’inscrire auprès de la Direction Développement économique de la ville de Saint-Paul au 02 62 45 90 69.



Ce marché forain se déroule chaque semaine le vendredi (7 à 17 heures) et le samedi (7 à 13 heures) sur la place du front de mer avec une centaine de forains. La population pourra s’approvisionner en produits alimentaires.



Là-aussi, cet événement se tiendra dans des conditions de



Les services municipaux vont donc limiter la jauge du nombre de forains présents. Objectifs : assurer au maximum la distanciation sociale et canaliser les flux de personnes.



À l’aide de barrières, les services municipaux matérialiseront le sens de circulation du marché forain.



Tous ces Cette semaine, tous les marchés, organisés dans plusieurs secteurs de la ville de Saint-Paul, seront opérationnels (alimentaires pour certains et artisanal pour l’un d’entre eux). Ces événements se tiendront dans des conditions réglementaires de sécurité renforcées fixées par l’État dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire lié au Covid-19.Ce marché se tiendra tous les mercredis aux horaires habituels, de 12 heures à 18 heures. Celui-ci ne se déroulait pas la semaine dernière. La configuration du site ne permettait pas de se conformer aux conditions réglementaires fortes fixées par l’État.Les marchés de l’Éperon, de la Saline-les-Hauts et de Saint-Gilles-les-Bains se dérouleront aussi tous les mercredis, le matin. Tous ces marchés accueillent uniquement des forains alimentaires.Le marché couvert permanent se tient tous les jours de 7 à 16 heures au centre-ville.Attention : les artisans doivent absolument s’inscrire pour y participer. En contactant la Direction Développement économique de la ville de Saint-Paul au 02 62 45 90 69. Tout exploitant non inscrit ne sera pas autorisé à s’installer.Ce marché spécial artisanat revient ce dimanche 31 mai 2020 sur la place du marché forain du front de mer de Saint-Paul. Après sa première édition le dimanche 24 mai, plus de cinquante forains proposeront à nouveau des produits artisanaux de 7 à 13 heures.Cet événement permet de soutenir le monde économique local. Ce marché 100% artisanat se tiendra dans des conditions réglementaires de sécurité très fortes.Le public est aussi invité à espacer sa venue afin d’éviter un trop grand nombre de personnes présentes sur le site. En évitant par exemple de tous venir à une heure de forte affluence (de 7 à 9 heures). Le but restant, encore une fois, de veiller au maximum à la distanciation sociale.Pour la sécurité de tous, les règles suivantes sont imposées par la préfecture de La Réunion et feront l’objet d’une surveillance attentive de la part des services municipaux :Afin d’élargir l’offre d’écoulement des produits, la ville de Saint-Paul organise ce dimanche 31 mai 2020 le marché du Mail de Rodrigues à l’Hermitage. Celui-ci sera limité à 40 forains en produits alimentaires et se tiendra de 7 à 13 heures.Les forain intéressés doivent également s’inscrire auprès de la Direction Développement économique de la ville de Saint-Paul au 02 62 45 90 69.Ce marché forain se déroule chaque semaine le vendredi (7 à 17 heures) et le samedi (7 à 13 heures) sur la place du front de mer avec une centaine de forains. La population pourra s’approvisionner en produits alimentaires.Là-aussi, cet événement se tiendra dans des conditions de sécurité renforcées. Les clients devront systématiquement se laver les mains à proximité immédiate du marché. Au niveau de l’entrée comme de la sortie. Des consignes de sécurité seront affichées à l’entrée et à la sortie du site. Comme pour le marché artisanal, ne venez pas tous en même temps aux horaires d’affluence.Les services municipaux vont donc limiter la jauge du nombre de forains présents. Objectifs : assurer au maximum la distanciation sociale et canaliser les flux de personnes.À l’aide de barrières, les services municipaux matérialiseront le sens de circulation du marché forain.Tous ces marchés organisés dans les secteurs de la ville de Saint-Paul auront lieu dans des conditions réglementaires de sécurité très fortes fixées par l’État dans le cadre d’état d’urgence sanitaire liées au Covid-19. Et dans le respect des gestes barrières afin de prévenir au maximum la propagation du Covid-19.



Publicité Publicité