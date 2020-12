AFP Covid-19: un conseil de défense se tiendra mardi

(AFP) Un conseil de défense sanitaire sera organisé mardi, a annoncé l'Elysée à l'AFP lundi, au lendemain des premières vaccinations en France contre le Covid-19. Cette annonce intervient alors que plusieurs élus, notamment dans le Grand Est, s'inquiètent d'un rebond de l'épidémie, et alors que le ministre de la Santé, Olivier Véran, n'a pas exclu dimanche l'hypothèse d'un troisième confinement de la population. "Nous n’excluons jamais des mesures qui pourraient être nécessaires pour protéger des populations. Ça ne veut pas dire qu’on a décidé, mais qu’on observe la situation heure par heure", avait-il souligné dans un entretien au Journal du Dimanche. Les autorités redoutent l'arrivée d'une troisième vague dans les semaines qui suivent les fêtes de fin d'année. Elles observent déjà un rebond des contaminations dans le Grand Est, en Bourgogne-Franche-Comté et dans le département des Alpes-Maritimes. Le maire (PS) de Nancy, Mathieu Klein, a jugé lundi "inéluctable" un reconfinement local face au rebond de l'épidémie de Covid-19 dans le Grand Est, appelant aussi à "accélérer" la campagne de vaccination dans les régions les plus touchées. La France a enregistré 8.822 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, selon Santé publique France dimanche soir, des données peu significatives le week-end suivant Noël. Il faudra attendre un rééquilibrage dans les jours qui viennent, alors que la campagne de vaccination française a été lancée symboliquement dans deux structures hospitalières pour personnes âgées à Sevran, en Seine-Saint-Denis, puis à Dijon. Au total, plus de 2,55 millions de cas de Covid-19 ont été confirmés depuis le début de l'épidémie, dont plus de 20.000 vendredi.



