Covid-19 : si ça peut vous servir…

Dans une dépêche datée de mercredi 4 août, Rfi (Radio-France Internationale) titre : « Covid-19: touchée par le variant Delta, Macao dépiste l’ensemble de ses habitants ». Pour le journal « 20 minutes »: « Coronavirus à Macao, l’ensemble des habitants testés après 16 mois sans cas ».



Macao est une ancienne colonie portugaise qui a été rendue à la Chine le 20 décembre 1999; elle a un statut de « Région Administrative Spéciale Chinoise », tout comme Hong Kong. Elle est peuplée de 680 000 habitants et vit du tourisme, avec sa spécialité des jeux de casino.



Dans ce pays, les dirigeants du gouvernement local appliquent la stratégie de « Zéro Covid ». Depuis la pandémie, ils ont fermé les frontières et imposé un contrôle très strict sur les personnes venant, notamment, du vaste continent chinois. L’économie en a pris un gros coup mais ils n’ont enregistré que 60 cas et zéro décès.



Cependant, après avoir découvert qu’une famille de 4 personnes était contaminée au variant Delta, les autorités ont décidé, mercredi, de faire dépister toute la population en 3 jours, à travers un réseau de 41 centres de dépistage. Pas question de laisser se développer un cluster.



Il s’agit manifestement d’une faille dans le système de contrôle jusque-là très efficace. Conscient de ses responsabilités, M. HO Lat Seng, le Chef de l’exécutif, a présenté des excuses publiques à la population.



Rappelons qu’en Nouvelle-Calédonie (287 000 hab), la même stratégie a été appliquée avec succès: 134 cas et zéro décès, depuis un an. Actuellement, plus de 500 personnes sont en quarantaine stricte dans des hôtels.



Dans les 2 cas, la population est dirigée par une assemblée autonome et responsable de la santé de ces concitoyens.