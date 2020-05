Courrier des lecteurs Covid-19 : reprise du trafic passagers à Gillot et constats au 08 mai Par Philippe C. - Publié le Dimanche 10 Mai 2020 à 07:46 | Lu 172 fois

1) Les constats

11) la position de la commission tourisme, journal Le Quotidien du 30 avril page 6

L'intervention de la commission tourisme auprès du secrétariat d'état au tourisme, prévoit selon son troisième axe majeur :

« la réouverture du ciel, avec la suppression de la mise en quatorzaine obligatoire et à la place une expérimentation (sic) basée sur des tests au départ et à l'arrivée, avec la mise en place du tracing pour permettre un suivi des touristes en local »

12) la position d'un décideur politique local, Quotidien du 05 mai, courrier des lecteurs

Yves Thibault jugeait les propos d'un décideur politique local : « l'idée de faire des tests, sans mise en quarantaine au départ de Paris est une ineptie car même si le test est négatif au départ, quelques jours après le testé peut être positif »

12) la position d'un patron des secteurs de la grande distribution et de l'automobile, replay du JT d'Antenne Réunion du 06 mai 19H, à partir de la 29ème minute

- Le journaliste : « A propos de l'aérien, de manière concise, vous êtes pour l'ouverture de l'aéroport, pour faire tourner l'économie... »

- Le patron : « Alors sous réserve qu'il y a un contrôle de l'entrée, il ne faut pas oublier que c'est comme ça que nous avons accueilli le virus chez nous et c'est comme ça qu'il peut revenir demain s'il n'y a pas véritablement une véritable sécurité au niveau de l'entrée de Gillot »



2) Commentaires

21) rappels

211) porteur asymptomatique

C'est une personne qui est porteuse du virus, mais elle ne présente pas de signe manifeste de contamination. C'est une personne qui ne parait pas malade mais qui est contagieuse.

212) cas positif

Quand un cas est détecté positif, cela signifie qu'il est porteur du virus depuis quelques jours déjà, qu'il a dû attendre l'apparition de signes pour pouvoir bénéficier d'un test, qu'au moment du test il était déjà contagieux depuis quelques jours, donc, il a eu le temps de transmettre le virus.

22) commission tourisme

Test sans quatorzaine : voir ci-après §23 et §24

Tracing, sauf erreur de ma part : il faudrait signaler le cas positif (voir §212) dans le système tracing. Le tracing serait basé sur le volontariat.

23) politique

Test au départ de la métropole : Yves Thibault a tout à fait raison, ce d'autant plus que certains types de tests ne sont pas fiables à 100%.

(Et accessoirement, quid du délai entre le prélèvement et l'embarquement, car pendant ce temps il faudrait que le candidat au voyage reste dans un environnement sain)

24) patron d'entreprise

- Contrôle à l'arrivée : les commentaires d'Yves Thibault restent valables

- Oui, le virus est entré à la Réunion via Gillot,

Mais si on avait suivi l'exemple des rapatriés de Chine qui avaient été mis dans une quatorzaine véritable, le virus ne se serait pas propagé dans La Réunion.

Car c'est le « confinement à domicile » qui a contribué à la propagation du virus. Un arrivant contamine un proche. Même si l'arrivant ne sort pas, c'est le proche autorisé à sortir qui aura répandu le virus.

Selon les éléments ci-avant, la « véritable sécurité » passe par la quatorzaine à l'arrivée.



3) Perdre un peu pour ne pas perdre plus

Début mars, La Réunion était vierge du virus. Si on avait mis en place une quatorzaine stricte (voir (a) ci-après), certes on aurait eu moins de candidats à l'arrivée (b), et le tourisme aurait perdu un peu. Mais au moins on aurait gardé la maitrise du virus. Il ne se serait pas propagé. La Réunion aurait pu être dispensée du confinement général. Vu son climat de sécurité, certains touristes auraient prolongé (c) leur séjour. La Réunion aurait pu être une terre de refuge et d'accueil.

Au bilan, seul le secteur touristique aurait souffert un peu. Mais toute La Réunion aurait été gagnante financièrement.

(a) Quotidien du 15 avril page 4 : « Considérant le pouvoir élargi des préfets en outre-mer » (sic) ;

Là on a raté une belle occasion de faire valoir une spécificité outre-mer...

(b) Article de Clicanoo à rechercher, après mise en place de la quatorzaine stricte, le sens de la légende d'une photo était : un avion qui devait transporter 83 passagers est arrivé avec 23 seulement. On aurait trouvé des places de quatorzaine plus facilement.

(c) Reportage dans un JT local : trois saint-pierrois, après leur quarantaine avaient prolongé leur séjour. Certes c'était à Madagascar, mais duplicable pour La Réunion.



4) Remarques diverses

Nous revoilà dans une situation sanitaire, à peu près comme au moment de la découverte des premiers cas à La Réunion.

41) Il y a toujours quelques nouveaux cas à la Réunion.

Ce n'est « pas normal » après 50 jours de confinement. L'ARS a choisi de ne plus communiquer sur la catégorie des nouveaux cas.

Si ce sont des cas autochtones, cela ne signifie-t-il pas qu'ici ou là, il y a quelques porteurs de virus qui, en période de confinement sortent peu donc contaminent peu, mais qui autorisés à sortir plus, contamineront plus ? Quid à partir du 11 mai ?

42) tout le monde prône la protection des soignants.

Mais il ne faut pas ignorer l'information publique de la préfecture dans le Quotidien du 24 avril en page 3. Selon cette information tous les soignants ne seront pas à la même enseigne.

« Les FFP, sont des masques de protection respiratoire qui protègent le porteur de potentiels agents infectieux présents dans l'air... Ces masques sont réservés au personnel médical réalisant des actes intrusifs sur des patients atteints du Covid-19...

Les chirurgicaux... Ils permettent d'éviter la propagation de germes par voie aérienne et la contamination des personnes à proximité du porteur (du masque). Ces équipements ont vocation à être utilisés principalement par le personnel médical... »

L'information date de 15 jours. Est-ce que la position de la préfecture aura évolué depuis ?



Philippe C.