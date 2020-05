Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Covid-19 : réouverture des services de la mairie de Saint-Leu en intégrant les mesures sanitaires

Covid-19, procédure de déconfinement, informations aux usagers :



Réouverture des services et conditions d’accueil du public



Dans le cadre du déconfinement à compter de ce lundi 11 Mai 2020, la Ville de Saint-Leu a mis en place un Plan de Reprise d’Activités (PRA), piloté par un référent désigné, accompagné d’un groupe de travail et validé par le CHSCT.



Cette procédure doit permettre la gestion de la reprise dans les meilleures conditions, à la fois pour les agents de la collectivité que pour les administrés et les usagers.



Le PRA porte sur différents points, notamment : l’aménagement des espaces, la protection des personnes via solution hydro-alcoolique et masques, le renforcement de l’accueil téléphonique ou encore le suivi du respect des gestes barrières.



Tous les agents de la collectivité sont appelés à reprendre leur poste de travail, dès ce lundi 11 Mai 2020.



La Ville de Saint-Leu informe donc ses administrés de la réouverture de ses services, en prenant compte les mesures barrières.

Les demandes traitées en priorité seront celles effectuées via le site internet de la Ville (www.saintleu.re) ou par mail (secretariat@mairie-saint-leu.fr).



L’accueil du public sur les différents sites se fera comme suit.



De façon générale, la Ville de Saint-Leu privilégie l’accueil sur rendez-vous pris : par téléphone au 0262 34 80 03

ou par mail à secretariat@mairie-saintleu.fr Cette disposition concerne notamment l’accès au service urbanisme/foncier/habitat, le service Etat-civil ou encore la cellule fiscale.

Compte tenu de la période de déclaration d’impôts, la cellule fiscale de la Ville sera délocalisé dans l’Hôtel des Postes. Les administrés peuvent être reçus sans rendez-vous de 8h30 à 11h et le reste du temps sur rendez-vous.



C’est aussi l’accueil sur rendez-vous qui est privilégié sur la Mairie annexe de Piton : nous invitons les usagers à composer le 0262 34 31 01.



Pour rappel, les inscriptions scolaires se font en ligne sur le site internet de la Ville : www.saintleu.re. Il est toutefois possible d’obtenir un rendez-vous auprès du service Vie éducative en contactant le 0262 54 98 02.



La Ville de Saint-Leu met tout en œuvre pour une reprise sécurisée et efficace de ses services.



Nous savons pouvoir compter sur l’engagement de l’ensemble de la population afin de poursuivre les indispensables gestes individuels de protection. #tousresponsables Dans le cadre du déconfinement à compter de ce lundi 11 Mai 2020, la Ville de Saint-Leu a mis en place un Plan de Reprise d’Activités (PRA), piloté par un référent désigné, accompagné d’un groupe de travail et validé par le CHSCT.Cette procédure doit permettre la gestion de la reprise dans les meilleures conditions, à la fois pour les agents de la collectivité que pour les administrés et les usagers.Le PRA porte sur différents points, notamment : l’aménagement des espaces, la protection des personnes via solution hydro-alcoolique et masques, le renforcement de l’accueil téléphonique ou encore le suivi du respect des gestes barrières.La Ville de Saint-Leu informe donc ses administrés de la réouverture de ses services, en prenant compte les mesures barrières.Les demandes traitées en priorité seront celles effectuées via le site internet de la Ville (www.saintleu.re) ou par mail (secretariat@mairie-saint-leu.fr).De façon générale, la Ville de Saint-Leu privilégie l’accueil sur rendez-vous pris :Cette disposition concerne notamment l’accès au service urbanisme/foncier/habitat, le service Etat-civil ou encore la cellule fiscale.Compte tenu de la période de déclaration d’impôts, la cellule fiscale de la Ville sera délocalisé dans l’Hôtel des Postes. Les administrés peuvent être reçus sans rendez-vous de 8h30 à 11h et le reste du temps sur rendez-vous.C’est aussi l’accueil sur rendez-vous qui est privilégié sur la Mairie annexe de Piton : nous invitons les usagers à composer le 0262 34 31 01.Pour rappel, les inscriptions scolaires se font en ligne sur le site internet de la Ville : www.saintleu.re. Il est toutefois possible d’obtenir un rendez-vous auprès du service Vie éducative en contactant le 0262 54 98 02.La Ville de Saint-Leu met tout en œuvre pour une reprise sécurisée et efficace de ses services.Nous savons pouvoir compter sur l’engagement de l’ensemble de la population afin de poursuivre les indispensables gestes individuels de protection. #tousresponsables





Dans la même rubrique : < > Démoustication: traitement de nuit à Butor et 4 robinets Confection de masques : devenez bénévoles à Saint-Leu