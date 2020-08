Covid-19 : qui est responsable ?

La barre des 1000 cas est dépassée. Vous êtes étonnés? Vous cherchez qui est responsable?



Destinations, les Seychelles. Là-bas, le virus ne circule pas, alors que dans les 2 situations, le premier cas date du 11 mars.



A La Réunion, ce sont des fonctionnaires de passage qui ont pris le pouvoir. Rappelez-vous la brochette de fonctionnaires collés les uns aux autres lors d’une conférence de presse à la Préfecture, en mars. Souvenez-vous de la Directrice de l’ARS éternuant en direct et sans masque. Ils donnent des directives aux Réunionnais !



La population réunionnaise était saine. Elle a été abandonnée à la contamination. Le virus est entré par l’aéroport resté ouvert. C’était une décision absurde. Les fonctionnaires qui ont accaparé le pouvoir sont totalement responsables des conséquences de leurs actes. Les Réunionnais ne sont pas responsables de leurs errements. La population a été exemplaire lors du confinement.



Depuis Mars, nous avons connu une accélération exponentielle de 389 cas entre les semaines 12 et 15. Nous vivons un autre pic de 522 cas entre les semaines 32 et 35. Des « cluster » sont apparus lorsque les avions ont commencé à déverser jusqu’à 1700 passagers par jour, l’essentiel provenant de France où il y a eu plus de 30 000 morts, en 3 mois. Du coup, les fonctionnaires ont perdu le contrôle de la situation. Ils apparaissent plus souvent masqués.



Par contre, aux Seychelles, ce sont les Seychellois qui sont à la direction stratégique et opérationnelle. Dès le départ, ils ont fermé totalement l’aéroport et assumé toutes les conséquences économiques, sociales et financières. Par exemple, l’Etat a pris en charge les salaires des travailleurs du privés. Tous leurs ressortissants sont restés confinés dans les pays où ils se trouvaient à l’étranger. A partir du 6 avril, il n’y avait plus de contamination. Au total, 11 cas. Tous guéris. La vie a repris le 4 mai, avec une vigilance accrue, notamment pour les équipages de marins-pêcheurs venant d’Europe et souvent contaminés. La sécurité est maximale pour les touristes qui ont commencé à retourner. Les écoles sont ouvertes.



La comparaison apporte une première réponse: la responsabilité est toujours un acte politique.