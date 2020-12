AFP Covid-19: pour l'hiver, Montréal s'offre une cure de "Luminothérapie"

- Publié le Mercredi 23 Décembre 2020 à 09:16 | Lu 24 fois

(AFP) Au coeur du centre-ville de Montréal, un parcours d'oeuvres sonores et lumineuses a été installé pour tout l'hiver avec l'intention notamment de soutenir, via une expérience immersive baptisée "Luminothérapie", le moral des Québécois après plusieurs mois de pandémie. Sur la place des Festivals, près d'une artère commerciale rendue piétonne à cet endroit pour l'événement, d'imposants zootropes lumineux attirent le regard des Montréalais. Ces machines à cinéma d'animation en forme de roue projettent des illustrations de douze livres québécois. Assises à l'intérieur de l'un d'eux, Alison Abrego et Salma Houaichi, 27 ans toutes les deux, poussent l'une vers l'autre un levier qui permet de faire défiler des illustrations dans un cylindre, donnant l'impression qu'elles s'animent. "Je pense qu'on a tous besoin de thérapie cette année, plus que les autres années. Maintenir ces activités-là accessibles, gratuites, en ville, ça permet un peu de sortir de nos bulles et de tout ce qui est restrictif, et de voir autre chose", confie à l'AFP Salma Houaichi. "C'est super important pour le moral, la santé mentale", abonde son amie Alison Abrego. "La luminothérapie a ce principe d'allumer un peu l'esprit, de nous réveiller, de nous garder animés", souligne à l'AFP Olivier Girouard, concepteur de "Loop", l'une des cinq installations lumineuses et sonores qui resteront en place jusqu'au 14 mars 2021. Le parcours "Luminothérapie, coeur battant", onzième édition d'un événement montréalais annuel, se veut "ludique, interactif", selon les organisateurs. "On a voulu faire un parcours enveloppant, réconfortant", explique Catherine Girard Lantagne, directrice par intérim de la programmation du Partenariat du Quartier des spectacles. "Un parcours réconfortant, c'est un parcours avec une musique qui est douce, des sons de piano, avec une petite neige qui tombe, avec des oeuvres comme ça, à travers lesquelles on déambule, où l'on se prend en photo", précise-t-elle. Chaque soir à 18H00, un spectacle son et lumière est projeté sur la façade de nombreux édifices de la métropole. Pendant environ cinq minutes, des battements de coeur résonnent dans les rues tandis qu'un éclairage rouge s'affiche sur des bâtiments dans un geste de solidarité avec les acteurs des secteurs économiques et culturels. Autre objectif du parcours: recréer de l'animation dans le quartier des spectacles, où de nombreux restaurants et théâtres ont dû fermer en raison de la pandémie. "Le coeur de Montréal bat toujours, le coeur de la culture bat toujours, c'est un peu le signe qu'on a voulu envoyer", explique Catherine Girard Lantagne. Le premier week-end de décembre, 3.000 personnes ont assisté au coup d'envoi de "Luminothérapie", selon les organisateurs. "C'est très sécuritaire comme expérience", assure Mme Girard Lantagne, qui précise que des panneaux rappellent les recommandations des autorités de santé publique. Anne-Sophie THILL



