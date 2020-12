AFP Covid-19: les premières doses de vaccin sont arrivées en France

- Publié le Samedi 26 Décembre 2020 à 07:58 | Lu 105 fois

(AFP) Les premières doses du vaccin contre le Covid-19 développé par l'américain Pfizer et l'allemand BioNTech ont été acheminées samedi peu avant 7h00 à la pharmacie centrale des Hôpitaux de Paris, en banlieue parisienne, selon une journaliste de l'AFP sur place. La vaccination commencera dimanche en France, où plus de 62.000 personnes sont mortes après avoir été infectées par le coronavirus, comme dans toute l'Union européenne. Les premières injections auront lieu dans deux établissements pour personnes âgées, à Sevran (Seine-Saint-Denis) et Dijon. Quelque 19.500 doses du vaccin contenues dans 3.900 flacons, selon l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), ont été transportées à bord d'un camion réfrigéré qui a fait le voyage depuis l'usine de Pfizer à Puurs, dans le nord-est de la Belgique. "C'est historique, il s'agit des toute premières doses", s'est réjoui le chef du pôle pharmacie hospitalière des Hôpitaux de Paris, Franck Huet. A la pharmacie centrale de l'AP-HP, le produit était reconditionné samedi matin avant sa réexpédition vers l'unité de soins de longue durée de l'hôpital René-Muret de Sevran et le centre gériatrique de Champmaillot au CHU de Dijon. Six flacons seront livrés en Bourgogne, trois en Seine-Saint-Denis, selon l'AP-HP. L'arrivée dans l'UE du vaccin Pfizer-BioNTech a été validée lundi par l'Agence européenne du médicament. Le feu vert français a ensuite été délivré jeudi par la Haute autorité de santé (HAS). Le lancement de la campagne de vaccination est très attendu alors qu'un premier cas de contamination par le variant du Covid-19 apparu au Royaume-Uni a été détecté en France vendredi, à Tours, chez un Français résidant habituellement en Grande-Bretagne. La campagne pour les 7.000 Ehpad de France, leurs résidents et leurs soignants susceptibles de développer des formes graves du Covid ne démarrera réellement à grande échelle que début 2021.



