Covid-19 : les modalités d’inscriptions scolaires 2020-2021 adaptées

Liste des pièces à fournir :

Photocopie livret de famille

Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Un document attestant que l’enfant a reçu les vaccinations obligatoires pour son âge (copie des dernières pages du carnet de vaccinations)

Pièces complémentaires :



En cas d’hébergement

Copie pièce d’identité de l’hébergeur

Attestation écrite et signée de l’hébergeur

Copie d’un justificatif de domicile de l’hébergeur

Copie d’un justificatif sur lequel apparaît le nom de l’hébergé et l’adresse de l’hébergeur : notification CAF, Pôle emploi, sécurité sociale …



En cas de séparation ou de divorce

Copie du jugement précisant la garde des enfants et l’autorité parentale partagée (si vous êtes dans ce cas).

Attestation de l’autre parent par laquelle celui-ci donne son accord pour procéder à l’inscription scolaire.



En cas de changement d’école

Certificat de radiation de l’ancienne école.



En cas de dérogation

Lettre explicative relative à la demande de dérogation.

Pour l’enfant gardé par les grand- parents :

– Contrat de travail des deux parents.

– Attestation sur l’honneur du grand parent

– Copie de la pièce d’identité du grand parent

– Justificatif de domicile du grand parent

Pendant cette période de confinement et à compter du vendredi 10 avril 2020, les formulaires de demandes d’inscriptions à l’école et à la restauration scolaire pour la rentrée 2020 / 2021 seront disponibles sur ci-dessous, cliquez sur les liens pour obtenir les fichiers PDF* :*Les fichiers PDF sont modifiables, vous pouvez les compter , les enregistrer et les renvoyer par email.ATTENTION : La pré-inscription en Très Petite Section concerne UNIQUEMENT les écoles maternelles de Piton et du Plate !Les parents peuvent remplir ou télécharger les fiches correspondantes à la situation de leurs enfants pour une inscription en maternelle, élémentaire ou en très petite section.Les dossiers d’inscription complets devront être envoyés au service de la Vie éducative par mail : inscription.scolaire@mairie-saintleu.fr L’accueil physique pour les inscriptions scolaires reprendra dès la fin du confinement, et ce pour une période pouvant aller exceptionnellement jusqu’au jour ouvré précédant la date de rentrée scolaire 2020/2021.Pour tout renseignement, contacter le service Vie Educative au 02 62 54 98 02