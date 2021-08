Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Covid-19 : les marchés forains de Saint-Paul se réorganisent Suite aux annonces du Préfet de La Réunion concernant le renforcement des règles sanitaires liées à la Covid-19, la Ville de Saint-Paul réorganise ses marchés forains. Ceux du front de mer, du mail de Rodrigues à l’Hermitage organisés les vendredis, samedis et dimanches dans le strict respect du protocole sanitaire en vigueur.





Les gestes barrières, la distanciation sociale, le port du masque et la désinfection des mains demeurent indispensables…



Toutes les mesures annoncées par le Préfet de La Réunion s’appliquent jusqu’au 16 août 2021.



Spécificités des marchés du front de mer de Saint-Paul et de Mail de Rodrigues, à l’Hermitage Pour le marché forain du front de mer de Saint-Paul, la jauge prévue en simultanée sur le site est au maximum de 250 personnes. En revanche, la capacité maximale d’accueil du marché du mail de Rodrigues est de 180 personnes pour la partie basse (artisanale) et de 160 personnes pour la partie haute (alimentation).

Circulation en sens unique sur le front de mer de saint-Paul pour les marchés forains des vendredis et samedis

Contrôle de jauge du coté du Quai Gilbert, avec le renforcement du service de sécurité permettra le comptage et l’organisation des flux entrants et sortants. Un dispositif de barriérage et une signalétique adaptée seront également mis en place sur site.

Le dispositif d’information et de distribution de gel hydro-alcoolique sur le linéaire seront positionné·es face à la sous-préfecture sans contrôle de jauge sur cette partie moins fréquentée.

L’horaire de fin du marché forain de Saint-Paul ville est avancé à 14 heures à compter de ce vendredi afin de permettre aux forains et autres intervenants de respecter le couvre-feu à 18 heures.

Ces nouvelles mesures sanitaires visent à protéger et à améliorer la sécurité de la population face aux risques de la Covid-19. Tout en permettant aux forains ainsi qu'au public d'y accéder. La commune vous rappelle que le port du masque et le respect des gestes barrières restent obligatoires pour tout déplacement dans l'espace public. Notamment sur les marchés forains de l'Éperon, de Saint-Gilles-Bains et de Plateau Caillou dont les superficies sont plus restreintes.





