Covid 19 : les filières animales réunionnaises s’adaptent et affichent leur engagement aux côtés des Réunionnais

Avec la crise sanitaire, les éleveurs de La Réunion ont montré qu'ils pouvaient répondre présents, mais surtout ils ont démontré l'importance de leurs rôles sur le territoire. Afin de renforcer l'attachement et l'efficacité de la filière locale, les professionnels du secteur vont lancer une grande campagne de communication.

Les filières animales interprofessionnelles de l’ARIBEV et de l’ARIV (porc, bœuf, lait, volaille et lapin) continuent de faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire, tout comme d’autres acteurs clés de l’économie de notre île.

La crise sanitaire que nous traversons actuellement démontre l’importance de la production locale et des circuits courts à la Réunion : la quasi-totalité des filières animales a vu leurs ventes progresser d’environ 15% grâce notamment à une prise de conscience des consommateurs réunionnais.

La deuxième vague de COVID-19 actuelle – preuve que nous allons devoir réadapter durablement nos comportements – incite les producteurs locaux à devenir plus résilients, tout en confortant leur engagement au sein des coopératives. En effet, c’est grâce à cette structuration et organisation, que les producteurs ont été assurés que leurs produits allaient être écoulés à prix stables sur le marché réunionnais et que leurs revenus seraient garantis, notamment pendant les mois de confinement.

Ce modèle structuré et organisé est aussi bénéfique pour tous les consommateurs réunionnais. C’est lui qui, en cette période instable de crise sanitaire a fait ses preuves, plus que jamais. Cette structuration garantit une certaine autonomie alimentaire de l’île, une qualité constante et pérenne des produits, et des prix stables aux consommateurs. En un mot, la structuration en coopératives et en filières organisées, contribue à limiter la pénurie en produits frais dans notre île, lorsque les échanges avec la Métropole peuvent être limités, comme cela a été le cas lors du dernier confinement.

Pour conforter leur engagement aux côtés des Réunionnais, les filières de l’ARIBEV-ARIV ont organisé une large campagne de communication, avec une toute nouvelle émission TV «Nout’ Terroir» pour permettre aux Réunionnais de « tout savoir sur les filières animales de La Réunion ».

Cinq épisodes de 6 minutes 30 donneront la parole aux éleveurs de chacune des filières (porc, bœuf, lait, volaille et lapin), du vendredi 13 novembre 2020 au vendredi 18 décembre 2020. Au rythme d’un épisode par semaine, le rendez-vous est donné chaque vendredi à 20h40 sur Réunion La 1ère aux téléspectateurs. Ces épisodes seront complétés par des spots TV sur Antenne Réunion et des parutions web sur les plateformes en ligne médias locaux.

Parole d’éleveur, Olivier ROBERT (Président de l’ARIBEV) :

« En tant qu’éleveur, je suis fier d’être le jardinier qui façonne les paysages des Hauts de La Réunion et de nourrir les réunionnais, surtout lorsque la période est difficile pour tous (je parle évidemment de cette période sans précédent du covid). Travailler au sein d’une filière structurée est une chance pour moi, pour mes collègues, mais aussi pour nos consommateurs réunionnais. »

COVID 19 : Les filières animales réunionnaises mobilisées et solidaires

Alors que les Réunionnais s’interrogent sur l’évolution spéculative des prix de certaines denrées alimentaires, du côté des filières animales réunionnaises, nous continuons d’offrir des viandes et des produits laitiers de qualité, de manière constante et pérenne, à un prix stable quelle que soit la conjoncture.

La continuité de l’offre et sa stabilité sont le résultat d’une structuration efficace permise par les fonds européens et nationaux (POSEI-CIOM) et un système interprofessionnel de cotisations volontaires, appelées auprès de l’ensemble des membres et familles professionnelles. C’est le reflet d’une véritable solidarité interprofessionnelle.

Les exploitations réunionnaises, de type familial, assurent une continuité dans l’activité de production malgré le contexte actuel. Et aujourd’hui, c’est avec une grande fierté que les éleveurs et l’ensemble des professionnels des filières animales continuent leur travail, afin de fournir des viandes et des produits laitiers de qualité aux Réunionnais.

Une sécurité sanitaire renforcée et des points de vigilance

Chaque maillon de cette chaine remplit son rôle dans des conditions optimales de sécurité afin que chaque membre du personnel soit protégé. L’ensemble des acteurs des filières souhaitent continuer ce qu’ils considèrent comme étant une mission d’utilité publique : chaque Réunionnais doit pouvoir se nourrir avec des aliments de qualité, et à un prix stable, même en temps de crise sanitaire. Nos filières participent à l’objectif de l’autonomie alimentaire du territoire. Toutefois et pour ce faire, nous surveillons attentivement les points suivants : La question sensible des surcoûts du fret aérien : les importations doivent pouvoir se poursuivre de manière régulière et à des coûts stables

les importations doivent pouvoir se poursuivre de manière régulière et à des coûts stables La poursuite de l’activité en continu des outils industriels grâce à tous les moyens qu’ils mettent en place pour protéger le personnel et les produits

industriels grâce à tous les moyens qu’ils mettent en place pour protéger le personnel et les produits La poursuite du fonctionnement des points de vente et des services de transport

L’évolution des besoins des consommateurs en termes de ventes pendant cette période de confinement pour adapter les productions du territoire à la sortie de la crise sanitaire 2°- La résilience des éleveurs et producteurs locaux et la solidité du modèle coopératif.

Pour rappel : un modèle unique

Les interprofessions ARIBEV et ARIV réunissent l’ensemble des acteurs de chacune des filières d’élevage : les producteurs, le provendier, les transformateurs, les importateurs, les distributeurs et l’État, tous d’autant plus solidaires en ces temps de crise.

Il s’agit d’un modèle unique en France et dans l’Union Européenne, souvent cité en exemple dans d’autres DROM. Il contribue à tendre vers l’autonomie alimentaire avec une structuration exemplaire (90% de la production locale totale), tout en préservant le revenu des éleveurs.

Quelques chiffres : ARIBEV : création 1975 // Filières porcine, bovine et laitière

ARIV : création 1994 // Filières volaille et lapin

800 éleveurs - 2300 emplois directs - 90 % de la production locale totale

40 % de la consommation de viande et de produits laitiers à La Réunion



La crise covid-19 a permis de confirmer l’efficacité du système organisé et structuré par la résilience des filières animales pendant cette période. Ainsi, durant toute cette période inédite, la mise en marché des viandes et des produits laitiers a été faite : de manière constante et pérenne, tout en absorbant une croissance inattendue de la demande et en innovant lorsque nécessaire,

à un prix stable pour le consommateur,

en préservant la qualité des produits,

dans des conditions optimales de sécurité pour le personnel Et la structuration en filières a notamment permis avec l’aide des services de l’Etat : d’optimiser l’efficacité des dispositifs mis en place pendant cette période,

d’assurer la continuité de l’offre dans le temps (par exemple en préservant la continuité des importations d’animaux vivants pour les filières cunicole et avicole, etc.) Avec des soutiens publics adaptés à nos spécificités et nos territoires : soutiens POSEI CIOM couplés à la production, dans une logique de projets et accordés aux structures collectives qui organisent et structurent la production et sa mise sur le marché,

abondement indispensable de l’enveloppe du CIOM pour accompagner les ambitions de souveraineté alimentaire du territoire,

maintien du modèle par le renforcement de son fonctionnement avec la mise en place des Cotisations Interprofessionnelles étendues pour rendre obligatoires les cotisations de toutes les familles professionnelles à l’interprofession, en particulier les importateurs-distributeurs DEFI responsable 2025 : leçons apprises de la crise covid 19 et engagements responsables



La crise covid 19 renforce les filières animales réunionnaises dans leur modèle de développement sur un modèle « socio-économique » rebaptisé « socio-écolomique » afin de répondre aux enjeux sociaux, environnementaux et économiques.



Sur un petit territoire insulaire, à la biodiversité fragile, et avec des besoins forts en termes de création d’emploi et de valeur ajoutée sur le territoire, les filières animales réunionnaises ont souhaité proposer un nouveau projet de développement : DEFI responsable 2025, visant des objectifs de production à l’horizon 2025 s’établissent selon les filières entre +13% et +28% [1]: (agrandissement d’exploitations actuellement en dessous de la taille de référence fixée au sein de l’interprofession et installation de 45 éleveurs - croissance nette). Au cours des dernières années, nous avons constaté que l’installation d’un éleveur dans les interprofessions génère 2 emplois directs supplémentaires et 4 emplois indirects. Sur cette base, le projet DEFI responsable génèrera donc 135 emplois directs, 180 indirects soit 315 emplois.



Ce projet de développement conforte les filières animales réunionnaises sur leur engagement territorial qui a démontré son efficacité pendant la crise covid-19 grâce à l’adaptation de chaque filière afin de répondre aux besoins des réunionnais pendant cette période et que le plan DEFI responsable 2025 permettra de renforcer à travers de plusieurs plan d’action : - Un plan d’action « agro-écologique » pour soutenir les bonnes pratiques environnementales. Chaque filière a défini une grille de scoring agro-écologique, mise en place depuis début 2019 en fonction de 5 critères autour des thématiques écologiques et environnementales fortes. De manière novatrice, les éleveurs ont accepté que 10% de leur revenu de référence soit lié à ces critères. - Un plan d’action « compétitivité responsable » visant à améliorer le rapport qualité/prix de la production, dans le respect du « modèle socio-écolomique » des filières. - Un plan d’action « nouveaux débouchés » afin de lever les freins à la consommation de viande locale dans la commande publique mais également dans la restauration (CHR) - Un plan de communication renforcée, commun à toutes les filières pour défendre le modèle d’organisation, de structuration, mais aussi afficher l’engagement responsable des éleveurs et leurs filières.

Ainsi, l’efficacité du POSEI, tant dans son fonctionnement que dans les enveloppes allouées aux filières animales de La Réunion, n’est plus à prouver. Le dispositif doit être maintenu et doit continuer d’accompagner les filières et les éleveurs à développer leur production en respectant un juste équilibre entre production locale et importation.

Le projet DEFI responsable a été travaillé par les interprofessions, pour un tonnage équivalent à budget équivalent par rapport au programme actuel, sans demande de soutiens additionnels pour le mettre en œuvre. En revanche, l’augmentation de production devra être accompagnée par du POSEI/CIOM complémentaires, conformément aux principes fondateurs du POSEI qui reposent notamment sur une logique de projet et le couplage des aides.

Ainsi, les filières animales s’inscrivent pleinement dans les engagements du Président de La République de déplafonnement des aides à la production afin que les filières puissent continuer leur mission nourricière surtout dans le contexte d’incertitude lié au Covid 19.

3°- La campagne de communication " Nout’ Terroir"

Nout’ terroir : une émission pour tout savoir des filières animales réunionnaises

L’ensemble des filières animales réunionnaises s’est toujours mobilisé pour participer pleinement à la mission nourricière de l’élevage, en maintenant un prix stable pour les consommateurs, notamment lors de la crise sanitaire actuelle. L’ARIBEV-ARIV a souhaité faire connaître la solidarité et le professionnalisme existant entre les éleveurs locaux au travers d’une campagne de communication grand public.

En effet, la crise Covid-19 – par l’augmentation de la demande locale - a fait progresser la production de plus de 15 % dans la quasi-totalité des filières. Aujourd’hui encore, la demande en produits locaux reste soutenue.

Centrée autour du programme télévisé NOUT’ TERROIR, créé pour l’occasion, cette campagne a pour objectif de mieux informer les Réunionnais sur la structuration et la production locale, en mettant en avant les éleveurs et leur travail au quotidien. Cette campagne vise également à inciter et à sensibiliser la population aux enjeux d’une consommation raisonnée et locale.

L’émission sera diffusée du vendredi 13 novembre 2020 au vendredi 11 décembre 2020, avec un épisode par semaine, chaque vendredi à 20h40 sur Réunion La 1ère TV, puis rediffusé le dimanche matin à 11H. Ils seront ensuite visualisables sur le site internet dédié.

Complémentaire à l’émission TV « Nout’ Terroir », le site internet www.eleveurs-reunion.re sera mis en ligne pour permettre aux Réunionnais de s’informer sur les différentes filières animales réunionnaises, connaître davantage les éleveurs et profiter des cinq épisodes en replay. Karen GIGAN-DAST, la présentatrice de l’émission, connaît très bien les enjeux du monde agricole. Depuis 4 ans, au CFA Agricole de Saint-Joseph, elle gère les contrats d’apprentissage entre les agriculteurs et les jeunes apprentis « J’ai plaisir à voir mes apprentis devenir agriculteurs/éleveurs et revenir après leur diplôme en me disant : ‘’Madame Karen, je suis en train de m’installer !’’ »

En acceptant d’animer cette émission, Karen GIGAN-DAST, a souhaité contribuer à mieux informer le grand public sur la réalité des situations dans les élevages réunionnais : « Ce sont tout de même nos agriculteurs qui nous nourrissent. Quand nous n’interagissons pas avec le monde agricole régulièrement, nous ne sommes pas totalement conscients du travail, des sacrifices et de toute la passion présents dans les élevages réunionnais ! » « Humainement, j’ai appris beaucoup de choses lors des tournages. Même si je côtoie le monde agricole, je reste tout de même un agent administratif, je suis dans un bureau habituellement. J’ai ainsi vu les conditions de travail et ai pu être au plus près du métier. Au-delà, ces moments avec l’équipe de tournage ont vraiment été une expérience fabuleuse et les éleveurs nous ont toujours très bien accueillis ! »

Des éleveurs fiers et engagés

C’est l’aspect d’engagement humain qu’ARIBEV-ARIV a choisi de souligner au travers de son émission NOUT’ TERROIR. Pour cela, des éleveurs et intervenants des filières de toute l’île ont été interviewés et filmés durant leur quotidien ; ils sont au cœur de cette campagne.

Durant les tournages, être au plus proche des éleveurs a permis de révéler leur passion, leur engagement, et leur fierté d’appartenir à ces filières, à cette grande famille. En effet, les éleveurs n’hésitent pas à rappeler leur passion pour leur métier, souvent une belle histoire de famille, et leur volonté de tout mettre en œuvre pour offrir une viande ou un lait de qualité à tous les Réunionnais.

La production n’a jamais cessé durant le contexte de Covid-19, bien au contraire : les éleveurs se sont d’autant plus engagés pour répondre aux besoins de la population. Ils soulignent également le soutien et la disponibilité continus des filières.



