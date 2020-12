AFP Covid-19: le nombre de décès passe sous les 300 en 24 heures

- Publié le Vendredi 4 Décembre 2020 à 20:20 | Lu 106 fois

(AFP) Le nombre de personnes décédées à l'hôpital du Covid-19 est passé sous la barre des 300 au cours des dernières 24 heures, à 284, tandis que la décrue en réanimation se poursuit, selon les données de Santé publique France (SpF) vendredi. La veille, 326 patients étaient morts du coronavirus. Le nombre total de décès depuis mars s'élève désormais à 54.767, dont 37.608 à l'hôpital. Les services de réanimation comptaient vendredi 3.283 malades du Covid-19, contre 3.415 jeudi et 3.478 mercredi. 165 patients sont entrés en réanimation ces dernières 24 heures. Tous services confondus, les hôpitaux accueillent 26.283 malades ayant été diagnostiqués positifs, contre 26.675 la veille, après un pic de plus de 33.000 patients atteint le 16 novembre. Les hôpitaux ont accueilli 1.400 nouveaux patients ces dernières 24 heures. Le taux de positivité (proportion du nombre de personnes positives par rapport au nombre total de personnes testées) est resté stable à 10,7%. Le nombre de nouveaux cas de contamination confirmés au cours des dernières 24 heures était de 11.221, contre 12.696 la veille. Dans son dernier point épidémiologique hebdomadaire, SpF souligne une nouvelle baisse des cas confirmés la semaine du 23 novembre, à 75.096, contre 114.104 la semaine précédente. Sur cette semaine, les nouvelles hospitalisations sont aussi en baisse (9.382 contre 13.585), ainsi que les admissions en réanimation (1.391 contre 2.069). SpF souligne une "mortalité toujours élevée", même si elle baisse aussi (2.928 contre 3.889). Selon l'Insee, après un pic de mortalité atteint en France le 7 novembre, le nombre de décès diminue progressivement mais reste toujours supérieur à ceux de 2019 et de 2018.



