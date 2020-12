A la Une ... Covid-19 : le nombre de cas se stabilise à La Réunion

La préfecture et l'Agence régionale de santé dévoilent les tout derniers chiffres de l'épidémie de Coronavirus sur la période allant de mercredi dernier à aujourd'hui. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 18 Décembre 2020 à 18:49 | Lu 281 fois

Durant la semaine du 7 décembre au 13 décembre (semaine 50), le nombre moyen de cas confirmés est de 32 cas par jour (à rapporter aux 36 cas en moyenne de la semaine 49 et aux 53 cas en moyenne de la semaine 48). Le taux d’incidence était de 26/100 000 habitants et il reste donc en dessous du seuil du « seuil national d’alerte » (50/100 000).



Cette semaine, le nombre de cas diagnostiqués se stabilise et reste à moins de 300 cas.



Il est à noter pour les autres indicateurs :

· un taux d’incidence à 51,9/100 000 chez les 15-24 ans qui continue à décroitre mais qui reste le plus élevé en rapport aux autres classes d’âge,

· un taux de positivité des tests à 2,6%, en dessous du seuil de vigilance (inférieur à 5%),

· un nombre de tests en très légère hausse,

· un nombre hebdomadaire d’admission qui se stabilise en médecine et qui diminue légèrement en service de réanimation.



A ce jour, 12 clusters sont actifs et 89 ont été clôturés depuis le mois d’août.



Cette situation favorable appelle néanmoins à une poursuite de la vigilance de chacun dans l’application des gestes barrières au quotidien afin de contenir l’épidémie dans l’île. Le masque doit être porté à chaque fois que la distance d’un mètre ne peut être respectée, pour éviter une transmission du virus. Les limitations de regroupement de plus de 6 personnes doivent être strictement respectées.

LES CHIFFRES DU 17 ET DU 18 DECEMBRE



La préfecture et l’Agence Régionale de Santé confirment 120 nouveaux cas de coronavirus covid-19 enregistrés à La Réunion les 17 et 18 décembre, soit une moyenne journalière de 60 cas sur 2 jours consécutifs.



Parmi les nouveaux cas :

· 96 cas sont classés autochtones,

· 9 cas sont classés importés,

· 15 cas sont en cours d’investigation.



Parmi les cas précédemment annoncés en cours d’investigation :

· 15 cas sont classés autochtones,

· 1 cas est classé importé,

· 4 cas sont invalidés suite à des investigations complémentaires.





SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU 18 DECEMBRE 2020



Au total, 8 704 cas ont été diagnostiqués sur le territoire depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020, dont 66 évacuations sanitaires au titre de la solidarité régionale.



Au 18 décembre 2020, hors décès, compte tenu des 8 219 guérisons, 434 cas sont encore actifs à ce jour.



8 688 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont 10% sont des cas importés.



• Bilan des cas investigués * :





