Covid-19 : le nombre d’hospitalisations repart à la baisse

Hier, SOS médecins a réalisé 312 interventions pour suspicion de COVID-19, soit 4% de l’activité totale. Les services d’urgence ont noté 350 passages pour ce même motif, soit 1% de l’activité totale.



La surveillance des syndromes inflammatoires multisystémiques pédiatriques recense 169 signalements depuis le 1er mars, dont 101 cas (60%) ont un lien confirmé ou probable avec la maladie COVID-19. 16 798 personnes sont hospitalisées pour une infection COVID-19 (vs 19 015 il y a une semaine le 18/05) et 342 nouvelles admissions ont été enregistrées en 24 heures (vs 375 il y a une semaine).



1 609 malades atteints d’une forme sévère de COVID-19 sont hospitalisés en réanimation (vs 1 998 il y a une semaine). 45 nouveaux cas graves ont été admis en réanimation (vs 38 il y a une semaine).



Le solde reste négatif en réanimation, avec 46 malades de COVID-19 en moins par rapport à hier, mais le nombre total de malades en réanimation toutes causes confondues reste élevé à 5 600. 4 régions (île de France, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France) regroupent 72% des patients hospitalisés en réanimation. En Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte), on relève 112 hospitalisations, dont 16 en réanimation.



Depuis le début de l’épidémie, 100 615 personnes ont été hospitalisées, dont 17 770 en réanimation. 65 199 personnes sont rentrées à domicile. S’agissant de la mortalité, les données de Santé publique France ne seront disponibles que demain mardi 26 mai.



Dans le monde,188 pays sont touchés par la pandémie de COVID-19. 5,4 millions de personnes ont été atteintes, 345 467 personnes en sont décédées, mais 2,18 millions de personnes en ont guéri. L’Europe reste fortement impactée avec 1,9 million de cas et 172 757 décès.