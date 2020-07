AFP Covid-19: le conseiller de Trump à la sécurité nationale testé positif

- Publié le Lundi 27 Juillet 2020 à 16:54 | Lu 170 fois

(AFP) Le conseiller de Donald Trump à la sécurité nationale, Robert O'Brien, a été testé positif pour le Covid-19, a indiqué lundi la Maison Blanche. M. O'Brien, qui occupe un poste crucial au sein de la présidence américaine, présente des "symptômes légers", a précisé cette dernière dans un communiqué. Il s'est isolé et travaille "depuis un lieu sécurisé" hors de la Maison Blanche. "Il n'y a pas de risque d'exposition du président ou du vice-président", a ajouté l'exécutif américain, assurant que le Conseil de sécurité nationale continuait à fonctionner normalement. M. O'Brien a effectué mi-juillet un voyage à Paris où il a, en particulier, rencontré ses homologues français, allemand, italien et britannique. En mai, Katie Miller, porte-parole du vice-président Mike Pence et épouse de Stephen Miller, proche conseiller de Donald Trump, avait été testée positive. Elle a depuis repris le travail. Début juillet, Kimberly Guilfoyle, ancienne présentatrice de la chaîne Fox News et petite amie de Donald Trump Jr, a elle aussi été testée positive au Covid-19. Elle est une des principales responsables du financement de la campagne de Donald Trump qui briguera un second mandat le 3 novembre.



