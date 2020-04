<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Covid 19 : le confinement prolongé jusqu’au 11 mai 2020

Prolongement du confinement



Dans son allocution télévisée de ce lundi 13 avril 2020 -la cinquième depuis le début de la crise sanitaire- le président de la République Emmanuel Macron a annoncé “après avoir largement consulté”, que le confinement le plus strict sera poursuivi jusqu’au lundi 11 mai 2020. Soit 28 jours à compter de cette date de publication. « C’est la condition pour ralentir la propagation du virus », précise le chef d’État.



Vers un déconfinement par étapes



Durant les 4 semaines à venir, les gestes barrières et les conditions d’hygiène et de sécurité édictés par le gouvernement doivent être toujours appliqués. « Le 11 mai prochain sera donc le début de la prochaine étape avec une ouverture progressive des crèches, des écoles de la maternelle au lycée exception faite pour les Universités et les lieux publics comme les cinémas et les musées », cite Emmanuel Macron. Le président annonce également qu’à la date du 11 mai, le port du masque sera généralisé, mais pas obligatoire.



Des mesures pour relancer l’économie



Les mesures de chômage partiel seront prolongées et renforcées.

Un plan spécifique et des aides pour l’hôtellerie, la culture, le tourisme, l’événementiel et la restauration seront mis en place.

En revanche, les grands événements, les festivals et les rassemblements ne pourront être organisés avant mi-juillet.

Des dépistages de plus grande ampleur



Dans son allocution, le président annonce une augmentation des tests de dépistage grâce à l’appui des laboratoires publics et privés. « Nous serons en capacité de dépister toutes personnes ayant des symptômes » promet le président.



Une application pour éviter d’être contaminée



Une application pourrait bientôt voir le jour et pourrait vous notifier si une personne est atteinte dans votre entourage. Elle n’enregistre aucune donnée personnelle et fonctionnera via bluetooth.



Fermeture des frontières



Jusqu’à nouvel ordre les frontières avec les pays non-européens resteront fermées. D’ici 15 jours, le gouvernement présentera le plan des grandes étapes du déconfinement.



Visite des familles des pensionnaires des EHPAD en fin de vie



Le président annonce que les familles pourront rendre visite à leur proche en fin de vie dans les EHPAD dans le strict respect des consignes d’hygiène et de sécurité.



