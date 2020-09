Covid-19 : le Port du masque obligatoire dans plusieurs secteurs à Saint-Leu (Rappel)

Pour rappel, depuis le 4 septembre et par arrêté préfectoral, le port du masque est obligatoire sur plusieurs secteurs de la commune ainsi que dans les zones d’affluence. Il s’agit des lieux de culte comme le sanctuaire de La Salette, le marché forain ou encore les plages.



La mesure concerne les zones les plus fréquentées matérialisées sur ces différentes cartes des quartiers de Saint-Leu Ville, Piton Saint-Leu, La Chaloupe, Le Plate et l’Etang Saint-Leu. Rappelons que les contrevenants encourent une amende de 135 euros.



Limitez vos déplacements er respectez les consignes.