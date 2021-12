National Covid-19 et grossesse: Des risques augmentés pour la maman mais pas de conséquence sur le cerveau de bébé

Une étude publiée dans PLOS Medicine démontre que les femmes enceintes, qui contracteraient le Covid-19, seraient plus à même de rencontrer des complications au cours de la grossesse et de l'accouchement. Par NP - Publié le Samedi 4 Décembre 2021 à 10:53

De précédentes études avaient montré que les femmes enceintes vaccinées sont moins souvent infectées par le SRAS-CoV-2. Dans cette étude publiée dans la revue PLOS Medicine fin novembre dernier, et reprise par la presse nationale, les chercheurs ont étudié 245.000 naissances sur la période de janvier à juin 2020.



En comparaison avec un groupe de femmes enceintes non-covidé, celles diagnostiquées positives "avaient une fréquence plus élevée d'admission en unité de soins intensifs (5,9 % contre 0,1%), de mortalité (0,2% contre 0,005%), de prééclampsie/éclampsie (4,8% contre 2,2%), d'hypertension gestationnelle (2,3% contre 1,3%), d'hémorragie péripartum et post-partum (10,0% contre 5,7%)".



Le risque d’accouchements prématurés et de césariennes est également plus grand. Ces risques de complications touchent plus particulièrement les femmes enceintes souffrant de comorbidités telles que l’obésité, le diabète ou encore hypertension gravidique.



Dans le même temps, une étude vient rassurer les parents sur le développement de l’enfant durant la grossesse. Le développement du cerveau de bébé est comparable à celui des autres fœtus, d’après l’analyse des IRM effectuées sur des patientes infectées par le Covid-19 à 28 semaines de grossesse en moyenne.