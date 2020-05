A la Une .. Covid-19 en France : 83 nouveau décès, 28 215 au total Le ministère de la Santé fait le point sur l'épidémie de coronavirus en France. Depuis le 1er mars, le pays enregistre 28.215 décès liés au COVID-19, soit 83 de plus que la veille. Le communiqué : Par Aurélie Hoarau - Publié le Jeudi 21 Mai 2020 à 17:38 | Lu 188 fois

L’épidémie de Covid-19 reste active et le virus circule toujours en France. En ce long week-end, nous devons redoubler de vigilance et respecter l’ensemble des mesures barrières, notamment le port du masque grand public, lorsque la distance physique minimale d’un mètre ne peut être respectée.



Les personnes à risque de développer une forme sévère de la maladie, ayant plus de 65 ans ou atteintes d’une pathologie chronique (maladie cardiovasculaire, diabète, obésité, atteinte respiratoire, atteinte rénale, hémopathie, cancer évolutif sous traitement, immunodépression…) ou les femmes enceintes, au cours du troisième trimestre de grossesse, doivent être encore plus prudentes, se protéger et éviter tout contact non nécessaire. Il leur est notamment recommandé de limiter les sorties, d’éviter les endroits de forte promiscuité et de porter un masque.



Les signes les plus classiques de la maladie sont la fièvre, associée à une toux. Mais il est également possible, lorsque l’on est contaminé par le virus, de développer une diarrhée, un mal de tête, la perte de goût ou d’odorat, des courbatures inhabituelles et des engelures au niveau des doigts. Aucune de ces situations ne doit être négligée. Si vous ressentez l’un de ces symptômes, même bénin, consultez immédiatement un médecin pour vous faire prescrire un test virologique PCR et portez un masque dès que vous vous demandez si vous êtes malade.



C’est notre capacité à respecter tous les bons comportements qui conditionne la vitesse épidémique : protégeons-nous, protégeons nos proches, aidons les équipes sanitaires à briser la chaîne de contamination en facilitant la stratégie de test, de recherche des personnes contacts et d’isolement.



Depuis le début de l’épidémie, 99 822 personnes ont été hospitalisées



188 pays sont touchés par la pandémie de COVID-19. 5 millions de personnes ont été atteintes, 329 186 personnes en sont décédées, mais 1,91 million de personnes en ont guéri. L’Europe reste fortement impactée avec 1,75 million de cas et 165 578 décès.



En France, hier, SOS médecins a réalisé 352 interventions pour suspicion de COVID-19, soit 6% de l’activité totale. Les services d’urgence ont noté 817 passages pour ce même motif, soit 3% de l’activité totale.



17 583 personnes sont hospitalisées pour une infection COVID-19 (vs 20 463 il y a une semaine le 14/05) et 271 nouvelles admissions ont été enregistrées en 24 heures (vs 542 il y a une semaine). 1 745 malades atteints d’une forme sévère de COVID-19 sont hospitalisés en réanimation (vs 2 299 il y a une semaine). 28 nouveaux cas graves ont été admis en réanimation (vs 52 il y a une semaine). Le solde reste négatif en réanimation, avec 49 malades de COVID-19 en moins par rapport à hier. 4 régions (Île-de-France, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France) regroupent 72% des patients hospitalisés en réanimation. En Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte), on relève 102 hospitalisations, dont 17 en réanimation.



Depuis le début de l'épidémie, 99 822 personnes ont été hospitalisées, dont 17 635 en réanimation. 63 858 personnes sont rentrées à domicile. Depuis le 1er mars, nous déplorons 28 215 décès liés au COVID-19 : 17 870 décès dans les hôpitaux et 10 345 décès dans les établissements sociaux et médicosociaux. Pour identifier rapidement le centre de prélèvement le plus proche, rendez-vous sur le site Santé.fr . Une carte y indique tous les lieux de prélèvement proposés sur le territoire, ainsi que les horaires et les coordonnées du laboratoire. Le test doit être pratiqué dans les 24 heures après prescription et le résultat rendu sous 24 heures.





