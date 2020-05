A la Une . Covid-19 en France : 83 décès ces dernières 24h, 27 074 depuis le début de l'épidémie Depuis le début de la pandémie de Covid-19, 188 pays sont touchés. 4,2 millions de personnes ont été atteintes. 293 241 en sont mortes, mais 1,5 million en a guéri. L’Europe reste fortement impactée avec 1,6 million de cas et 155 496 décès.

Par Aurélie Hoarau - Publié le Mercredi 13 Mai 2020 à 20:39 | Lu 232 fois

En France, depuis le 1er mars, 27 074 décès liés au COVID-19 sont à déplorer. 17 101 décès ont eu lieu dans les hôpitaux et 9 973 décès dans les établissements sociaux et médicosociaux. Depuis le début de l’épidémie, 97 424 personnes ont été hospitalisées. 58 673 personnes sont rentrées à domicile.



Mardi 12 mai, SOS médecins a réalisé 255 interventions pour suspicion de COVID-19, soit 5% de l’activité totale. Les services d’urgence ont noté 670 passages pour ce même motif, soit 3% de l’activité totale.



21 071 personnes sont hospitalisées pour une infection COVID-19, contre 23 983 il y a une semaine. 543 nouvelles admissions ont été enregistrées en 24 heures. 2 428 malades atteints d’une forme sévère de COVID-19 sont hospitalisés en réanimation. 69 nouveaux cas graves ont été admis. Le solde reste négatif en réanimation, avec 114 malades de COVID-19 en moins.