A la Une .. Covid-19 en France: 761 décès en 24H, "ne relâchons pas nos efforts" Le nombre de personnes décédées en France du coronavirus était de 18681 ce vendredi, en prenant en compte les hôpitaux ainsi que les Ehpad et autres établissements médicaux-sociaux, soit 761 personnes de plus en 24 heures.





6027 personnes sont dans un état grave. Un tiers ont moins de 60 ans. 98 patients ont moins de 30 ans. 243 personnes ont été admises en réanimation soit 27 de moins qu’hier.



"C’est une baisse légère mais régulière", note le directeur général de la Santé. "Les efforts collectifs montrent leur efficacité (...) Ne relâchons pas nos efforts", a-t-il martelé.



34420 personnes sont rentrées à leur domicile, officiellement guéries.



En Outre-mer, 121 personnes sont hospitalisées dont 47 en réanimation. 20 personnes sont mortes en Outre-mer.



"La circulation du virus demeure à un niveau élevé", alerte Jérôme Salomon. Ainsi, depuis le 1er mars, 11478 personnes sont décédées en milieu hospitalier. 80 % des décédés en lien avec le Covid-19 ont plus de 70 ans.



Au total, 18681 personnes sont décédées dont 761 en 24 heures, contre 418 hier. Jérôme Salomon, dans son point de situation quotidien, a annoncé ce vendredi 17 avril une baisse depuis 9 jours consécutifs du nombre de personnes hospitalisées en lien avec le Covid-19 en France.6027 personnes sont dans un état grave. Un tiers ont moins de 60 ans. 98 patients ont moins de 30 ans. 243 personnes ont été admises en réanimation soit 27 de moins qu’hier."C’est une baisse légère mais régulière", note le directeur général de la Santé. "Les efforts collectifs montrent leur efficacité (...) Ne relâchons pas nos efforts", a-t-il martelé.34420 personnes sont rentrées à leur domicile, officiellement guéries.En Outre-mer, 121 personnes sont hospitalisées dont 47 en réanimation. 20 personnes sont mortes en Outre-mer."La circulation du virus demeure à un niveau élevé", alerte Jérôme Salomon. Ainsi, depuis le 1er mars, 11478 personnes sont décédées en milieu hospitalier. 80 % des décédés en lien avec le Covid-19 ont plus de 70 ans.Au total, 18681 personnes sont décédées dont 761 en 24 heures, contre 418 hier.

Zinfos 974 Lu 501 fois







Dans la même rubrique : < > Confinement : Rappel à la loi pour un commerce de Saint-Denis 8 nouveaux cas de coronavirus à La Réunion, 402 au total