National Covid-19 en France : 61 personnes décédées à l'hôpital ces dernières 24 heures

Le ministère des solidarités et de la santé a publié le point de situation de ce vendredi 29 mai, dans un communiqué, ci-dessous. Par S.M - Publié le Vendredi 29 Mai 2020 à 23:16 | Lu 196 fois

Le 2 juin débutera la deuxième phase du déconfinement. De nouvelles libertés seront alors retrouvées, permettant aux Françaises et aux Français de reprendre certaines de leurs habitudes et pratiques quotidiennes Ces bonnes nouvelles liées aux bons comportements et aux mesures barrières ne doivent pas faire oublier que le virus circule toujours sur le territoire national et qu’il reste dangereux. Afin de nous protéger ainsi que nos proches, face à la menace d’une reprise de l’épidémie, continuons à appliquer ces gestes de bon sens. Ils constituent la barrière nécessaire pour empêcher la propagation virale. Ce sont nos comportements individuels et collectifs qui conditionnent directement la vitesse de l’épidémie et son évolution.

188 pays sont touchés par la pandémie de COVID-19. 5,85 millions de personnes ont été atteintes, 361 270 personnes en sont décédées, mais 2,45 millions de personnes en ont guéri. L'Europe reste fortement impactée avec 1,89 million de cas et 171 414 décès.



En France, hier, SOS médecins a réalisé 208 interventions pour suspicion de COVID-19, soit 3% de l’activité totale. Les services d’urgence ont noté 429 passages pour ce même motif, soit 1% de l’activité totale. La publication des résultats du système d’information de dépistage (SIDEP) fait apparaître un taux de positivité des tests virologiques PCR de 1.6%. La surveillance des syndromes inflammatoires multi-systémiques pédiatriques fait apparaître 178 signalements depuis le 1er mars 2020, dont 109 cas (61%) ont un lien confirmé ou probable avec la maladie COVID-19.



14 695 personnes sont hospitalisées pour une infection COVID-19 et 255 nouvelles admissions ont été enregistrées en 24 heures. 1 361 malades atteints d’une forme sévère de COVID-19 sont hospitalisés en réanimation. 29 nouveaux cas graves ont été admis en réanimation. Le solde reste négatif en réanimation, avec 68 malades de COVID-19 en moins par rapport à hier.



4 régions (Ile de France, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France) regroupent 73% des patients hospitalisés en réanimation. En Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte), on relève 124 hospitalisations, dont 21 en réanimation.



Depuis le début de l’épidémie, 101 390 personnes ont été hospitalisées, dont 17 904 en réanimation. 67 803 personnes sont rentrées à domicile. 28 714 personnes sont décédées, dont 18 387 en établissements hospitaliers et 10 327 en établissements sociaux et médico-sociaux.